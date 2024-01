Doc 3, spoiler di Matilde Gioli su Giulia: “La vedrete agguerrita”

L’attrice di Doc 3: “Giulia agguerrita, vuole ampliare i suoi orizzonti”

Domani sera andrà in onda la terza puntata di Doc-Nelle tue mani 3. La fiction con Luca Argentero non sta deludendo le aspettative: i colpi di scena tengono i telespettatori incollati alla tv. In questa terza stagione Andrea ha iniziato a ricordare qualcosa degli ultimi 12 anni. Quello che sta scoprendo sta facendo crollare tutte le sue certezze. Nel finale della seconda puntata Fanti ha ricordato di aver avuto una relazione con una specializzanda, la stessa incontrata al bar qualche sera prima. Cosa ne penserà Giulia che credeva di essere stata l’unica donna di Fanti dopo la fine del suo matrimonio con Agnese? Matilde Gioli ha parlato del suo personaggio in un’intervista rilasciata al RadiocorriereTv:

“Giulia arriva da una serie di vicissitudini davvero impegnative. Abbiamo visto Giulia interfacciarsi con un uomo di cui è innamorata ma che non si ricorda più di lei. Nella seconda stagione prova a ripartire con Lorenzo ma lui muore e lei perde il bambino. In questa stagione vuole ampliare i propri orizzonti, ripartire anche in campo medico. La vedrete agguerrita”.

Giulia ha deciso di partecipare al concorso per diventare primario nell’ospedale di un’altra città ma Andrea l’ha implorata di rimanere a Milano. Cosa deciderà di fare?

Matilde Gioli sul successo di Doc-Nelle tue mani 3: “Sempre agganciati a ciò che accade nel mondo reale”

In Doc 3 Giulia è stata chiara con Damiano: Andrea non le è indifferente, quindi non vuole illuderlo. Giulia vuole che Doc ricordi il loro amore e lo aiuta a ricordare, al contrario di Agnese che sta facendo di tutto perché all’ex marito non torni la memoria. La fiction di Rai1 racconta la realtà. Dice Matilde Gioli a riguardo:

“Siamo sempre rimasti molto agganciati a ciò che succedeva nel mondo reale. L’abbiamo visto bene la scorsa stagione con il racconto della pandemia. È il bello di questa serie, il fatto che le persone si sono viste dentro le nostre storie”.

Doc-Nelle tue mani 3, l’attrice di Giulia: “Il fil rouge della serie è l’empatia”

Il primario e i suoi colleghi stanno cercando di far capire ai nuovi specializzandi, Federico (interpretato da Giacomo Giorgio che ha fatto uno spoiler sul suo personaggio), Martina e Lin, che un medico dev’essere empatico. Dice Matilde Gioli sul RadiocorriereTv: “Questa serie ha un fil rouge che accomuna tutti gli episodi, l’empatia, l’importanza del mettersi nei panni dell’altro per capirlo”. L’appuntamento con la terza puntata di Doc 3 è per domani sera in prima serata su Rai1 (QUI le anticipazioni).