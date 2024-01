Un posto al sole, anticipazioni 8 gennaio: Diego affronta Marina e Roberto

Anticipazioni Upas, puntata 8 gennaio: Diego contro Marina e Ferri

Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 8 gennaio terrà ancora banco la vicenda che coinvolge Ida, Diego e i coniugi Ferri. Diego, deciso a far luce sulla strana scomparsa della giovane polacca, affronterà Marina e Roberto a muso duro. Negli episodi di Un posto al sole andati in onda questa settimana, Ida ha cercato di fuggire da casa sua dove la zia e il cugino la tengono prigioniera. Speranza ha scoperto che Samuel l’ha tradita con Micaela e ha deciso di lasciare Palazzo Palladini ma prima ha scritto una lettera carica di delusione e affetto per il suo ormai ex fidanzato. Viola ha scoperto che Antonio sapeva della sua relazione con Damiano. Ha parlato con Eugenio per trovare insieme una soluzione ma l’ex magistrato le ha voltato le spalle. Il bimbo ha continuato a trattare con molta freddezza la madre. Diego ha cercato invano di mettersi in contatto con Ida. Clara ha preso una decisione sofferta su Alberto e Federico mentre Michele ha fatto una scoperta sorprendente. Le anticipazioni della puntata di Upas di lunedì 8 gennaio rivelano che Diego dopo aver riagganciato con Ida inizierà a porsi tante domande a cui, però, non riuscirà a dare una risposta.

Un posto al sole, trama di lunedì 8 gennaio: la salute di Luca sta peggiorando?

Dopo la decisione dolorosa di Clara, Alberto si renderà conto di non essere capace di fare il padre single. Intanto, stando alle anticipazioni dell’8 gennaio di Upas, in Polonia Magda interverrà in maniera molto brusca per fermare la nipote che vuole scappare per tornare da Diego e da suo figlio. Per Ida è un incubo senza fine. Marina e Roberto torneranno felici e spensierati da Londra ma Diego, determinato a scoprire la verità su Ida, li affronterà duramente. Intanto Luca avrà un nuovo vuoto di memoria mentre aspetta che Giulia torni dalla Sicilia: l’Alzheimer sta peggiorando?

Anticipazioni 8 gennaio di Un posto al sole: Filippo tra due fuochi

Le anticipazioni dell’8 gennaio della soap di Rai3 rivelano ancora che Filippo si troverà tra due fuochi: gestire la collaborazione in radio tra Michele e Micaela, che hanno visioni diametralmente opposte su ogni argomento, si rivelerà più difficile del previsto. Diego, dopo lo scontro con Ferri e Marina, si insospettirà ancora di più e vorrà vederci chiaro. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa su Rai3.