Verissimo, Gulten di Terra amara ricorda Giulia Cecchettin: “Orgogliosi di lei”

Selin Genc a Verissimo commuove tutti

Con grande gioia del pubblico di Canale5 nella popolare trasmissione del weekend pomeriggio sono tornati gli attori di Terra amara che interpretano Gulten e Cetin, una delle coppie più amate e solide della soap turca. Durante l’intervista Silvia Toffanin ha deciso di dedicare particolare attenzione ad una scena dell’attrice, ovvero quella in cui il suo personaggio subisce violenza. Dopo aver rivisto tale scena Selin è crollata in lacrime e ha parlato di Giulia Cecchettin dicendo:

“Pochi giorni fa ho saputo della storia di Giulia, la ragazza assassinata brutalmente. Adesso vedere questa scena mi fa pensare, scusatemi”.

Quando è riuscita a parlare ha detto di voler mandare un messaggio alla famiglia di Giulia e dunque ha aggiunto: “Siate orgogliosi di lei e di quello che ha fatto. E’ stata di grande esempio. Siate fieri della vita che ha vissuto, portate avanti la sua causa”.

L’attrice di Gulten (Terra amara) non trattiene le lacrime

E’ stata un’intervista estremamente difficile quella che Selin Genc ha rilasciato a Verissimo nel corso della puntata odierna. Come ha spiegato Silvia Toffanin la scelta di soffermarsi su questa scena della soap non è stato un caso visto che il tema è di estrema attualità, soprattutto in Italia dove i casi di femminicidi e di abusi sono all’ordine del giorno. E proprio parlando del caso di Giulia Cecchettin l’attrice turca ha dovuto fermarsi più volte durante l’intervista perché non riusciva a parlare e le veniva da piangere. “Giulia è venuta al mondo per lasciarci un messaggio importante, ne sono certa, c’è una spiegazione” ha detto commuovendo tutti e perfino la conduttrice. “Non è giusto che il mondo sia così crudele con le donne” ha poi aggiunto sottolineando la grande forza delle donne che si fortificano dopo ogni dolore.

A Verissimo l’attrice racconta le difficoltà della scena

Tornando a parlare della soap durante l’intervista sono state date nuove anticipazioni su Terra amara ma la conduttrice ha anche chiesto a Selin Genc com’è stato interpretare una donna vittima di violenza. L’attrice di Gulten ha detto:

“E’ stata la scena che mi ha emozionato di più di tutta la mia vita, mi è rimata nel cuore, è la più toccante di tutta la mia carriera, non la potrò dimenticare e non la voglio dimenticare”.

Ha poi ammesso di avere grande difficoltà a parlarne perché sa che si tratta di un argomento molto delicato che mette tristezza.