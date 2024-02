Gloria, anticipazioni ultima puntata 27 febbraio: una misteriosa scomparsa

Anticipazioni Gloria, ultima puntata: segreti, inganni e bugie

Domani sera andrà in onda la terza e ultima puntata di Gloria, la fiction che ha riportato Sabrina Ferilli su Rai1. È stato un successo di critica e di pubblico. Gloria è una commedia brillante con grandi attori come la Ferilli appunto, Sergio Assisi, Massimo Ghini ed Emanuela Grimalda. Gloria è un’attrice sul viale del tramonto che è convinta di avere ancora tanto da dare al cinema con la C maiuscola. Non vuole più recitare in serie televisive minori né girare solo spot pubblicitari. Dopo un malore ha fatto degli esami e ha scoperto di avere una piccola cisti da asportare. Il suo agente Manlio le ha consigliato di sfruttare la situazione a suo vantaggio per tornare sulla cresta dell’onda. Gloria ha iniziato a fingere di essere gravemente malata. Solo Manlio e la sua assistente Iole conoscono il suo segreto. La figlia, il fratello e l’ex marito Alex si sono stretti a lei. Anche il pubblico è tornato ad amarla ma a che prezzo? Nei due episodi di Gloria andati in onda stasera Manlio ha convinto l’attrice a continuare con il suo inganno. L’agente si è rivolto anche a un esperto di social media per far sembrare più reale la messinscena.

Gloria, anticipazioni ultima puntata di domani sera: Alex scopre la verità

Manlio, intanto, ha intrecciato una relazione con Lucilla, un’attrice desiderosa di sfondare nel mondo dello spettacolo. Gloria ha iniziato ad avere grandi sensi di colpa grazie anche a Iole che non ha mai appoggiato questa messiscena (Emanuela Grimalda ha fatto una rivelazione su Sabrina Ferilli oggi a La volta buona). Ma il terrore di perdere tutto, compreso l’amore dell’ex marito Alex che è tornato da lei, l’ha convinta a non interrompere l’inganno. Il fratello Sergio però ha scoperto la verità. Le anticipazioni dell’ultima puntata di Gloria rivelano che nel primo episodio intitolato “Promesse non mantenute”, Alex chiederà a Gloria di sposarlo di nuovo. La cerimonia salterà quando l’uomo scoprirà tutta la verità sulla finta malattia. La situazione si complicherà quando Lucilla e il social manager Gabriele scopriranno la verità e inizieranno a ricattare Gloria e Manlio.

Anticipazioni Gloria, finale di stagione: l’attrice sparisce nel nulla

Nel secondo episodio della terza e ultima puntata di Gloria intitolato “Addio miei cari”, la diva scomparirà nel nulla. Il ritrovamento di una lettera in una barca abbandonata farà pensare al suicidio. Ma anche stavolta Gloria ingannerà tutti, è ancora viva e decisa a tornare sulle scene. Ma Lucilla e Gabriele scopriranno dove è nascosta. Il ragazzo la raggiungerà e la troverà con Manlio e Alex. Nel finale ci sarà un colpo di scena inaspettato. L’appuntamento con la terza puntata di Gloria è per domani sera in prima serata su Rai1.