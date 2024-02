Gloria, la seconda stagione si farà? Indiscrezioni sul futuro della serie

La seconda stagione di Gloria ci sarà? Le ultime notizie sulla fiction con Sabrina Ferilli

Stasera si conclude Gloria, la fiction che ha segnato il ritorno di Sabrina Ferilli su Rai1 dopo tanti anni. L’attrice romana ha interpretato una diva del cinema sul viale del tramonto, Gloria Grandi, che non ha accettato di essere messa da parte e ha fatto di tutto per accendere di nuovo i riflettori su di lei. La seconda stagione di Gloria ci sarà? Finora i vertici della Rai non si sono pronunciati. Durante la conferenza stampa di presentazione Sabrina Ferilli, che pure non ama i sequel, ha fatto intendere che non le dispiacerebbe girare una seconda stagione. Il regista Fausto Brizzi ha dichiarato che nell’ultima puntata si scoprirà l’inganno di Gloria che si è finta gravemente malata ma alcune porte rimarranno aperte per un’eventuale seconda stagione. Sicuramente, oltre a Sabrina Ferilli, verrebbe confermato il resto del cast: Sergio Assisi, Emanuela Grimalda e Massimo Ghini. Per quanto riguarda gli ascolti, la prima puntata è stata seguita da poco più di 4 milioni di telespettatori pari a quasi il 23% di share, la seconda andata in onda ieri sera invece ha perso quasi un milione, è stata vista da una media di 3.095.000 telespettatori pari al 17,2% di share.

Sabrina Ferilli sarebbe disposta a vestire di nuovo i panni di Gloria?

Gli ascolti dell’ultima puntata di Gloria saranno migliori della seconda? La Rai, il regista e gli attori se lo augurano. Se la seconda stagione di Gloria dovesse essere confermata sicuramente non andrebbe in onda prima del 2025. Sabrina Ferilli ha dichiarato in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che non ha paura di rimanere intrappolata in un ruolo perché non ama i sequel. Sarebbe disposta a fare un’eccezione per Gloria? L’ultima puntata di stasera sarà ricca di colpi di scena.

Gloria, anticipazioni ultima puntata: colpo di scena nel finale

Alex chiederà a Gloria di sposarlo di nuovo ma manderà tutto all’aria quando scoprirà l’inganno della donna. Lucilla e il social media manager Gabriele inizieranno a ricattare lei e Manlio. A un certo punto Gloria scomparirà nel nulla. Il ritrovamento di una sua lettera su una barca abbandonata farà pensare al peggio ma sarà solo l’ennesima messinscena dell’attrice. Gloria vuole tornare sulle scene denunciando il mondo dei social e dello spettacolo. Ma Lucilla e Gabriele scopriranno dove è nascosta e ci sarà un tragico finale. La seconda stagione ci sarà? Presto lo scopriremo!