La rosa dell’Istria, attrice Maddalena: “Ero incredula quando mi hanno scelta”

La rosa dell’Istria, Gracjela Kicaj: “Questo film segna il mio debutto”

La rosa dell’Istria, il film che racconta la storia di una famiglia istriana costretta ad abbandonare la propria terra a causa dei partigiani titini, va in onda stasera 5 febbraio. A vestire i panni della protagonista Maddalena è la giovane attrice albanese Gracjela Kicaj, la quale ha rilasciato una lunga intervista al settimanale DipiùTv per parlare di questo ruolo che le permetterà di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo.

Questo è il mio primo ruolo e debuttare come protagonista in un film così importante che racconta un capitolo molto doloroso della storia italiana, è un’emozione che toglie il sonno.

Ha rivelato l’attrice che ha aggiunto di aver letto subito il romanzo Chi ha paura dell’uomo nero da cui è tratto il film in questione nel momento in cui ha ottenuto il ruolo.

Gracjela Kicaj: “Quando sono stata scelta per interpretare Maddalena non ci credevo”

L’attrice albanese che interpreta Maddalena Braico ne La rosa dell’Istria (qui trama, cast e dove è girato), nel corso dell’intervista ha rivelato che quando ha letto il libro non ricordava questa pagina di storia ed è rimasta senza fiato. Inoltre ha detto che era emozionata ed incredula quanto la regista Tiziana Aristarco l’ha scelta per il ruolo da protagonista. La Kicaj, ha poi spiegato il motivo della sua incredulità dicendo: “Ero in Toscana con il mio fidanzato quando mi ha chiamato il mio agente per dirmelo. Ho gioito, ma già in passato mi è capitato che mi togliessero un ruolo già mio”. Ha aggiunto che anche dopo ha continuato a pensare che l’avrebbero richiamata per dirle che avevano cambiato idea e che ha smesso di essere scettica soltanto quando si è seduta il primo giorno in sala trucco.

L’attrice di Maddalena: “Non ho fatto fatica ad entrare nel personaggio”

Gracjela Kicaj, l’attrice di Maddalena ha riferito anche cosa le ha detto la regista del film il primo giorno di riprese. La bella interprete ha detto che la Aristarco le ha riferito di averla scelta perché ha un volto dolce e antico e che lei rappresenta la speranza in una storia così triste. In seguito è scesa nei dettagli del suo ruolo ed ha rivelato di non aver fatto nessuna fatica ad entrare nel personaggio visto che come la protagonista del film ama l’arte e dipinge e proprio come lei è andata via dalla sua terra quando era piccola con la sua famiglia anche se non ha vissuto nessun disagio, in quanto, loro volevano venire in Italia mentre Maddalena è costretta a lasciare i luoghi che ama. Infine, ha riferito che proprio grazie a La rosa dell’Istria ha finalmente capito ciò che vuole fare davvero nella vita, ovvero l’attrice.