Lorella Cuccarini potrebbe tornare in Rai? Rumors: “Tutto è possibile”

C’è chi chiede il ritorno di Lorella Cuccarini in Rai con un suo show

Durante il Festival di Sanremo 2024 c’è gente che si è sperticata per Teresa Mannino e le sue battute, tanto che i vertici Rai le hanno già promesso un programma senza censure. Peccato che nessuno abbia evidenziato la professionalità di Lorella Cuccarini nei panni di co-conduttrice, dove ha anche dato prova per l’ennesima volta di essere un’instancabile ballerina. A scrivere a La posta di Alessandro Cecchi Paone (sul settimanale Nuovo Tv) è stato uno spettatore che ha commentato così: “La Rai se l’è lasciata sfuggire! Che la serata del Festival sia stata una manovra di riavvicinamento?”.

Per Alessandro Cecchi Paone “tutto è possibile” nel mondo dello spettacolo

Dice bene il giornalista Alessandro Cecchi Paone quando nella sua rubrica sul settimanale sopracitato che “tutto è possibile” nel mondo dello spettacolo dove i conduttori cambiano rete, i programmi vengono cancellati, e si cambia sempre per, alla fine, non cambiare mai. Nelle ultime settimane il conduttore che più ha fatto parlare di sé è senza dubbio Paolo Bonolis che pare essere stufo di fare sempre le stesse cose, infatti vorrebbe provare nuovi stimoli, trovare qualcosa che sia contemporaneo alla tv odierna, anche se nei suoi pensieri c’è sempre un ritorno in grande stile al Festival di Sanremo. Intanto un’altra conduttrice che potrebbe tornare un giorno in Rai è Lorella Cuccarini che proprio accanto ad Amadeus ha dimostrato ancora una volta la sua professionalità.

Lorella Cuccarini e il pensiero di Cecchi Paone: “Meriterebbe un ritorno in Rai in grande stile”

“Meriterebbe un ritorno in Rai in grande stile” afferma Cecchi Paone a proposito di Lorella Cuccarini, che è tornata a far parlare di sé per la partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Chissà che non ci possa essere un riavvicinamento in vista della prossima stagione televisiva, anche se Lorella ha sempre detto di trovarsi molto bene nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove ricopre il ruolo di professoressa di canto, dopo essere stata di ballo (sempre in contrapposizione con Alessandra Celentano). In Rai meriterebbe un show tutto suo e intanto è stato bello vedere Alberto Matano, con cui non ha proprio dei trascorsi sereni, salutarla e farle gli auguri per la sua serata di Sanremo. Insomma, chi vivrà vedrà e chissà che il prossimo anno non ci siano delle sorprese dal punto di vista televisivo, anche se in molti la vorrebbe continuare a vedere nei panni di prof di Amici (dove ha dato un ultimatum).