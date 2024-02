Mameli, chi è l’attore che interpreta Goffredo: età, instagram, film, vita privata

Biografia di Riccardo de Rinaldis Santorelli: genitori, altezza, età

Tutto è pronto per l’attesissima miniserie di Rai1 Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia in onda stasera, lunedì 12 febbraio, e poi domani 13 febbraio. Ma chi è l’attore protagonista che presta il volto al celebre Goffredo? Riccardo è nato il 31 marzo del 1999 a Pavia ed ha dunque 24 anni. Il suo segno zodiacale è l’Ariete. La sua altezza è di un metro e ottantacinque centimetri mentre il suo peso non è noto. Stando a quanto si apprende sul web i suoi genitori hanno origini venete. Il ragazzo dopo il diploma al Liceo Scientifico Olivelli della sua città ha iniziato un percorso nel mondo attoriale supportato dalla sua mamma. Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale è nota la sua passata relazione con l’attrice Jenny Claudia De Nucci (volto di Un passo dal cielo e Odio il Natale 2).

Filmografia di Riccardo de Rinaldis Santorelli: fiction in cui ha recitato

Da qualche anno il giovane attore è uno dei volti più richiesti della serialità italiana. Prima di arrivare all’importante ruolo da protagonista nella miniserie Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, in onda da stasera su Rai1, tanti altri sono i ruoli che ha interpretato e le fiction e le serie tv in cui il pubblico ha potuto ammirare il suo talento. Tra i progetti più famosi e importanti occorre citare prima di tutto la celebre serie tv di Rai1 Doc-Nelle tue mani dove l’attore interpreta Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon) da adolescente. E ancora, ha recitato nella miniserie Non mentire in cui interpretava il figlio del protagonista a cui prestava il volto Alessandro Preziosi. Due ruoli molto importanti sono stati poi quelli in Luce dei tuoi occhi (foto visibile alla fine del paragrafo) e Vivere non è un gioco da ragazzi.



Tutto sull’attore che interpreta Goffredo Mameli

Il profilo Instagram di Riccardo de Rinaldis Santorelli è @riccardoderinaldis. Qui l’attore conta quasi 80 mila follower che mai come oggi sono in crescita minuto dopo minuto. Qui l’attore pubblica perlopiù contenuti inerenti la sfera professionale mentre è estremamente riservato su quella privata. Oltre ai titoli sopracitati il giovane attore recentemente è stato anche nel cast de La lunga notte con Alessio Boni, sempre su Rai1, e in passato anche nelle fiction Don Matteo e Fratelli Caputo. Per quanto riguarda invece i film ha recitato in Headshot con Vittorio Magazzù. Non resta dunque che vederlo stasera nel suo primo vero ruolo da protagonista.