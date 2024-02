Massimo Giletti, battuta fulminea su Eleonora Daniele a Storie Italiane

Eleonora Daniele presenta con un po’ troppa enfasi il suo collega in diretta: “Un’apparizione”

La conduttrice di Storie Italiane ha parlato di tantissimi argomenti in diretta spaziando dalla cronaca nera a cose molto più leggere. E proprio sul finale ha avuto il piacere di fare una breve chiacchierata con Massimo Giletti, che si è collegato prima di fare la conferenza stampa di rito per presentare ai giornalista il suo evento La tv fa 70. In questa occasione la presentatrice dell’ammiraglia Rai l’ha presentato con un bel po’ di enfasi, tanto che appena l’ha visto nei monitor ha addirittura parlato di apparizione: “Vedo un’apparizione, un’apparizione…Eccolo…Massimo Giletti…Bentornato…”

Massimo Giletti fa subito una battuta alla conduttrice

La presentazione di Eleonora Daniele ha forse colto un po’ di sorpresa il collega giornalista, che mercoledì prossimo tornerà dopo anni su Rai Uno alla conduzione dell’evento La tv fa 70. Difatti quest’ultimo, con un sorriso un po’ beffardo, ha immediatamente colto la palla al balzo per fare una battuta delle sue alla conduttrice di Storie Italiane, che poco prima è rimasta senza parole per l’ennesima verità agghiacciante sul caso della presunta veggente Gisella Cardia:

“Vabbè che tu ti occupi della Madonna di Trevignano, ma ancora un’apparizione non lo sono del tutto…Su…”

La Daniele ha quindi riso di gusto chiamandolo San Massimo. Il giornalista ha allora controbattuto che volendo può giusto essere definito San Massimo decollato e ritornato: “Questa potrebbe essere una cosa…Sono comunque contento e mi fa tanto piacere il tuo applauso…” Quest’ultima non ha nascosto di essere particolarmente felice di riaverlo in Rai: “Il mio applauso e quello di tutti…Il mio lo sai perchè ti voglio bene come ti ho sempre detto…Sei un grande professionista, uno che si è sempre impegnato contro l’illegalità…”

Storie Italiane, l’ospite pronto per il suo grande ritorno

Ha poi preso nuovamente la parola Massimo Giletti, asserendo senza indugio alcuno di essere molto emozionato per questo suo ritorno in grande stile su Rai1 alla guida di questo evento per celebrare i 70 anni di televisione intitolato La tv fa 70:

“C’è un grande affetto nei miei confronti…Io sono nato qua…Ho fatto quasi 25 anni in Azienda…Si ritorna con un’emozione importante perchè raccontare 70 anni della storia della tv non è semplice…”

Quest’ultimo ha poi raccontato in diretta a Storie Italiane che verrà raccontata la storia della tv attraverso la testimonianza di tantissimi ospiti. Eleonora Daniele ha poi colto la palla al balzo per chiedergli qual è stato il suo momento più bello passato in Rai. E Giletti ha subito dichiarato che il momento più toccante è legato al periodo in cui è stato in Afghanistan: “Sono rimasto una ventina di giorni…Rischiando parecchio…E poi quando ho presentato il Papa…” L’intervista è poi continuata fino alla fine della diretta.