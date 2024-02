Terra amara come finisce? Anticipazioni e storia vera: chi muore nel finale

Terra amara anticipazioni turche finale

Era l’estate del 2022 quando la serie turca arrivava in Italia e in breve tempo è riuscita non solo a conquistare il pubblico italiano, che l’ha sempre premiata con ascolti da record, ma è diventata un vero e proprio fenomeno. Al punto che Mediaset piano piano le ha dato sempre più spazio. Prima ha aggiunto le maxi puntate del weekend pomeriggio (oltre a quelle brevi in onda dal lunedì al venerdì) e poi l’ha promossa in prima serata. I risultati non hanno mai deluso ma adesso è quasi tempo di salutare Cukurova e i suoi abitanti. Per chi si stesse chiedendo come finisce la soap turca mettetevi comodi perché nei paragrafi che seguono daremo tutti gli spoiler dell’ultima puntata. Partiamo con il dire che Zuleyha dopo la morte di Hakan deciderà di chiudere con l’amore e dedicarsi solo ai suoi figli.

Cosa succederà nell’ultima puntata di Terra amara

Grandi colpi di scena attendono Fikret che sposerà Zeynep, maestra e personaggio che arriverà a breve. Nel finale dell’ultima puntata ci sarà il loro matrimonio a villa Yaman ma irromperà Vahap che per vendicare l’arresto di Abdulkadir minaccerà tutti con dell’esplosivo. Il peggio verrà però scongiurato e l’uomo verrà arrestato. A narrare le vicende negli ultimi minuti sarà Adnan, ormai diventato grande, spiegando cosa è successo nella storia vera. Mentre Zuleyha è ancora viva, ha 72 anni e si occupa della tenuta Yaman, la figlia Leyla ha studiato ingegneria meccanica e ha sposato Mustafà a Berlino per poi avere un figlio che ha chiamato Demir. Fikret oggi ha invece 74 anni e con Zeynep ha avuto una figlia di nome Mujgan. Da grandi i fratelli Kerem Alì e Mujgan hanno trasformato l’azienda cotoniera Fekeli in una grande impresa tessile.

Come finisce la storia vera di Terra amara

Per quanto riguarda la cattiva Sermin è finita a fare le pulizie ed è morta d’infarto nel 1990. Il suo corpo è rimasto in strada per ore. Dopo ventiquattro anni di prigione la perfida Betul è stata rilasciata e ha fatto perdere le sue tracce. E mentre Fusun si è separata dal marito, Cetin ha sposato la maestra di musica Aysen e hanno avuto una figlia di nome Gulten. Gaffur si è sposato con Gulsum ed è morto a 75 anni, mentre Uzum è diventata medico ed è Primario all’ospedale di Chicago.

Per Lutfiye c’è stata invece la carriera politica ed è morta nel 2000. Fadik e Rasit hanno avuto due figli: Kena, ufficiale, e Feliz avvocatessa. Nel 1985 Colak è morto in prigione per motivi di salute. Stessa sorte è toccata ad Abdulkadir ma per una rissa scoppiata in carcere. Vahap è morto durante la fuga da un ospedale psichiatrico. Nel 2011 è morta la nonnina Azize a 109 anni e viene ricordata come una delle donne più anziane di Cukurova.

