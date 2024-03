C’è posta per te, ospiti domani: Massimiliano Caiazzo (Mare Fuori) e non solo

Massimiliano Caiazzo per la prima volta a C’è posta per te

Sarà una serata di prime volte, quella di domani sera su Canale 5: a C’è posta per te come ospite ci sarà nientemeno che Carmine di Mare Fuori ovvero l’attore Massimiliano Caiazzo, che è diventato uno dei volti della fiction italiana più apprezzati, anche se la quarta stagione non ha convinto la critica, che l’ha bocciata alla stregua di una soap opera qualunque (tanto che gli sceneggiatori e i registi non si occuperanno della quinta stagione). Comuqnue sia per la prima volta sarà ospite di Maria De Filippi che tende sempre a offrire al pubblico volti del mondo dello spettacolo che non sono mai stati suoi ospiti (tranne rare eccezioni, vedasi Paolo Bonolis & co).

Lorella Cuccarini ospite di Maria De Filippi domani sera (2 marzo)

Nel corso della scorsa edizione di C’è posta per te la padrona di casa Maria De Filippi aveva ospitato Giacomo Giorgio, Carmine Recano e Kyshan Wilson, tre attori della fiction Rai Mare Fuori (anticipazioni quarta puntata), mentre quest’anno ha deciso di puntare su Massimiliano Caiazzo, che interpreta Carmine, innamorato di Rosa Ricci, che nel corso di questa quarta stagione (disponibile su RaiPlay) avrà i suoi momenti tristi da vivere. Oltre all’attore, però, ci sarà anche la prima volta di Lorella Cuccarini, la prof di canto di Amici di Maria De Filippi, che è reduce dal successo della quarta serata del Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Entrambi gli ospiti figureranno come regali ai destinatari delle lettere e chissà quali altre storie il pubblico avrà modo di ascoltare domani sera.

C’è posta per te è alle battute finali: mancano solo due puntate

Ebbene sì, gli ospiti di C’è posta per te di domani sono l’attore Massimiliano Caiazzo e la showgirl Lorella Cuccarini. La 27esima edizione di C’è posta per te condotta come sempre da Maria De Filippi è ormai alle battute finali infatti mancano solo più due puntate all’arrivederci. Gli ultimi due appuntamenti andranno in onda il 9 e il 16 marzo. Cosa andrà in onda al suo posto? Il serale di Amici di Maria De Filippi con le conseguenti sfide di canto e di ballo, con i giudici, le schermaglie tra i prof, gli ospiti e chi ne ha più ne metta.