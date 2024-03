Domenica In, Barbara d’Urso piange parlando dei suoi figli: “Sono orgogliosa”

Scritto da Denis Bocca , il Marzo 3, 2024 , in Domenica In

Barbara d’Urso: “Sono orgogliosa dei miei figli”, poi si espone per la prima volta

Per circa un’ora e mezza Mara Venier ha intervistato per la prima volta dopo nove mesi da quel comunicato che ha scosso le fondamenta di un certo tipo di pubblico l’ex conduttrice Mediaset Barbara d’Urso che ha avuto modo di commuoversi diverse volte soprattutto quando, sul finire dell’intervista, le hanno mostrato un filmato dedicato a lei e al rapporto con i suoi amati figli. Prima di tutto si è detta “orgogliosa” di loro, poi ha ripetuto di non poterne parlare perché l’ha promesso. Peccato che mai come quest’oggi si sia aperta su di loro dicendo che Gianmauro si occupa di trapianti di fegato mentre Emanuele è un produttore cinematografico, come vedremo nel paragrafo successivo.

Di cosa si occupano i figli di Barbara d’Urso? La confessione a Domenica In

Quindi la domanda che il pubblico si pone è la seguente: di cosa si occupano i figli di Barbara d’Urso? Nonostante non abbia mai voluto essere citati da lei o accostati al suo lavoro, ecco che oggi a Domenica In la conduttrice si è esposta come non mai, tanto che ha detto che sicuramente si arrabbieranno per questo. Comunque sia ha raccontato che negli anni passati suo figlio Gianmauro si è occupato di missioni umanitarie e ora “fa i trapianti di fegato prima in Giappone e poi a New York e fa congressi in tutto il mondo” mentre Emanuele è un produttore cinematografico che di recente ha presentato un film al Festival di Roma accolto molto bene, a quanto sembra. E ha anche raccontato che “ha litigato col padre perché non gli ha mai chiesto un consiglio, voleva farcela da sola”. Si ricorda che il loro padre è Mauro Berardi che ha prodotto diversi film di successo.

Domenica In, Barbara e la separazione da Mauro Berardi: “Mi ha fatto la guerra”

Oltre ad aver citato la storia d’amore avuta con Miguel Bosé, Barbara d’Urso a Domenica In, dove ha svelato di essere stata strappata da Mediaset all’inizio della sua intervista a Mara Venier, ha anche parlato della sua lunga e importante storia d’amore con Mauro Berardi, il padre dei suoi figli, e del momento della separazione: “Mi ha fatto la guerra per tantissimi anni”. Barbara ha passato un brutto momento di depressione fino a quando non ha deciso di mettere da parte le battaglie e ha deciso di invitarlo a casa sua a Natale al fine di trascorrerlo insieme ai figli. Da allora “è ricominciato un rapporto di grande stima e affetto che continua ancora oggi”.