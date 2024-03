Federica Panicucci soddisfatta degli ascolti di Mattino 4: “Pubblico ci premia”

Ascolti Mattino 4, la conduttrice estremamente soddisfatta dei risultati fin qui ottenuti

Si segnala che poco più di una settimana fa su Rete 4 è iniziato un nuovo rotocalco mattutino condotto dall’inedita coppia composta da Federica Panicucci e Roberto Poletti. Proprio questi ultimi hanno rilasciato oggi un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni per parlare di questa nuova esperienza televisiva. La giornalista del periodico edito da Mondadori ha quindi chiesto ai due presentatori come stanno affrontando questa nuova sfida. E a prendere subito la parola è stata la Panicucci, la quale non ha nascosto di essere felice per aver avuto questa grande opportunità:

“Sono felicissima dell’opportunità che mi ha dato l’Azienda…E poi ho un compagno di viaggio fantastico come Roberto…”

Quest’ultima non ha poi fatto mistero di essere estremamente entusiasta anche sul lato degli ascolti: “Sono entusiasta che il pubblico ci stia premiando con ascolti molto buoni…”

Federica Panicucci e il suo collega hanno rivelato qual è il loro obiettivo

Successivamente la giornalista del magazine Tv Sorrisi e Canzoni ha chiesto ai due presentatori di Mattino 4 qual è l’obiettivo prefissato. E la conduttrice di Rete 4, che poco fa a Mattino Cinque è stata costretta ad intervenire per stemperare gli animi in diretta, ha subito fatto presente che il loro obiettivo primario al momento è quello di riuscire a fidelizzare il pubblico:

“Fidelizzare un pubblico che si sta rivelando preparato e interessato agli argomenti che trattiamo…”

Poco dopo è intervenuto anche Roberto Poletti, asserendo che un altro loro obiettivo è quello di stare sempre sulla cronaca: “Il pubblico del mattino è molto attento e preparato, e sceglie la qualità…” Quest’ultimo non ha poi nascosto di aver apprezzato molto il fatto che ci sia questa continua interazione con il pubblico a casa tramite Whatsapp.

Mattino 4, Roberto Poletti e la sua collega non sono spaventati dai possibili imprevisti della diretta

La giornalista di Sorrisi ha quindi chiesto a Federica Panicucci e al suo collega se hanno paura dei possibili imprevisti della diretta. La conduttrice di Rete 4 ha però subito risposto negativamente, aggiungendo che proprio l’imprevisto è il fascino della diretta:

“Essere pronti a stravolgere la scaletta significa saper cogliere e cavalcare l’onda…”

A farle eco anche Poletti: “Sono d’accodo, anche a me la diretta dà la carica…” Il giornalista ha poi tenuto a confessare di aver imparato a gestire gli imprevisti grazie agli anni passati in radio: “Ho imparato a gestire gli imprevisti proprio in radio…”