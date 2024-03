Mattino 5, Capresi fa infuriare l’avvocato di Gisella: interviene la Panicucci

Paolo Capresi ha fatto innervosire l’avvocato di Gisella Cardia: è scoppiato il caos

Oggi Federica Panicucci ha dedicato quasi tutta la seconda parte di Mattino Cinque al caso di cronaca nera legato all’omicidio di Pierina. Proprio sul finire la conduttrice e collega di Francesco Vecchi ha deciso di cambiare argomento e dedicare qualche minuto al caso della presunta veggente Gisella Cardia, viste che sono emerse delle novità in questi ultimi giorni. In collegamento c’era pure l’ex fedele di Gisella, Luigi Avella, al fianco dell’inviato del rotocalco mattutino dell’ammiraglia Mediaset. Ad un certo punto proprio quest’ultimo ha definito l’avvocato della presunta veggente presente oggi in studio la sostituta di Paola Felli (l’ex portavoce della Scarpulla): “Visto che c’è lì in studio la sostituta di Paola Felli, l’avvocato Marchignoli…” Un’uscita che non è piaciuta per niente all’avvocato, che ha reagito assai male.

Mattino 5, l’avvocato di Gisella Cardia ha attaccato l’inviato

L’avvocato della presunta veggente Gisella Cardia (all’anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla) ha immediatamente bloccato l’inviato Paolo Capresi, asserendo di non essere la sostituta proprio di nessuno:

“No, no…Un attimo, un attimo…Signor giornalista, di cui non conosco neppure il nome…Io non sono la sostituta di nessuno…Io sono avvocato e si rivolga a me come tale…Non sono la sostituta di Paola Felli…”

L’inviato del rotocalco mattutino in onda tutti i giorni sull’ammiraglia Mediaset non ha però fatto dietrofront, spiegando di averla chiamata così perchè prima di lei c’era Paola Felli: “Prima di lei c’era Paola Felli, la portavoce…Quindi lei l’ho definita sostituta nel senso che è arrivata dopo…” L’avvocato non c’è però stata continuando ad attaccare a testa bassa il giornalista di Federica Panicucci: “Portavoce è un’altra cosa…Lei è giornalista e dovrebbe conoscere l’italiano…La invito a rivolgersi a me come avvocato…”

Federica Panicucci è intervenuta per placare gli animi

Successivamente l’avvocato di Gisella Cardia ha chiesto alla conduttrice di Mattino Cinque di intervenire per riprendere l’inviato Paolo Capresi: “Potresti comunicarglielo gentilmente? La sua ironia…” La collega di Francesco Vecchi, la quale ieri mattina è rimasta basita a causa della forte uscita di un ospite a Mattino 4, ha quindi richiamato all’ordine il giornalista:

“Paolo l’ospite è l’avvocato di Maria Giuseppa Scarpulla e tale giustamente desidera essere chiamata…”

Quest’ultima ha quindi ripreso la parola rimarcando il fatto di non essere minimamente la portavoce di nessuno, ma di essere un avvocato e basta: “Non sono portavoce di nessuno signor giornalista…” Finita questa lite improvvisa la Panicucci ha ripreso in mano la diretta continuando a parlare di questo argomento fino alla fine della puntata.