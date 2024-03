Grande Fratello: Marco Maddaloni ha abbandonato la casa per un lutto

Lutto tremendo per Marco Maddaloni: è morto suo suocero

Nella notte tra il 28 e il 29 febbraio Marco Maddaloni aveva abbandonato la casa del Grande Fratello per motivi personali non meglio specificati. Ora si è venuto a sapere che il concorrente ha subìto un lutto tremendo: è morto suo suocero (il padre di sua moglie Romina). Ovviamente il pubblico, appena saputo della terribile notizia, si è stretto virtualmente a lui, così come lo staff del reality show e i suoi familiari. Non si sa se tornerà ancora in gara per il restante mese di durata o se invece preferirà restare con la sua famiglia al fine di lenire le ferite del suo cuore e della sua anima.

Grande Fratello, morto il suocero di Maddaloni: “Per me sei stato un secondo padre”

E proprio Marco Maddaloni, che ha subìto un lutto tremendo, ha voluto scrivere sui social un messaggio commovente al fine di ricordarlo come si deve: “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Per me sei stato un secondo padre. 15 anni fa mi hai accolto nella tua famiglia” e ha continuato dicendo che da allora è stato trattato proprio come se fosse suo figlio. Ogni volta che aveva bisogno di un rifugio l’ha trovato nella sua casa, ma come ha detto prima un uomo non muore mai se rimane qualcuno a ricordarlo sempre, ogni giorno, con il sorriso, anche se con un velo di malinconia negli occhi. Cosa gli mancherà più di tutto? Sicuramente i loro infiniti pranzi domenicali e tutto quel suo pezzo di mondo. Tanti i messaggi di cordoglio per il concorrente del Grande Fratello.

Marco Maddaloni, arrivato il messaggio dello staff del GF: “Momento di gran dolore”

Oltre al messaggio che ha scritto Marco Maddaloni sui social al fine di parlare e ricordare suo suocero che è venuto a mancare c’è stato anche quello da parte dello staff del Grande Fratello: “Tutta la squadra abbraccia forte Marco in questo momento di grande dolore”. Il papà di sua moglie Romina era come una sorta di secondo padre per lui e gli mancherà moltissimo. Non si sa se ritornerà in casa, com’è successo con Beatrice Luzzi quando è morto il padre, anche perché proprio nei giorni scorsi aveva espresso la sua insofferenza sulla durata mostro del Grande Fratello, che non sta affatto andando bene in termini di ascolti tv. Marco Maddaloni aveva confessato di sentire la mancanza della sua famiglia. Intanto si è venuti a sapere che Perla ha violato il regolamento del GF.