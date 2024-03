Incastrati 3 ci sarà? Arriva la decisione definitiva di Ficarra e Picone

Ficarra e Picone chiudono l’ipotesi della terza stagione

Tra poche ore andrà in onda su Canale5, dalle 21.30 circa, l’ultima puntata della seconda stagione della serie tv Netflix dei due comici siciliani. Nel dettaglio si tratta degli ultimi tre episodi visto che i sei totali sono stati divisi dalla rete in due puntate da tre episodi ciascuna (la prima è andata in onda martedì sera). Per chi però non ha visto la serie su Netflix e la sta vedendo adesso per la prima volta in chiaro c’è una curiosità che da giorni si sta ponendo: ci sarà Incastrati 3 oppure con la puntata di stasera il pubblico dovrà dire definitivamente addio ai propri beniamini? Purtroppo la risposta non farà felici i fan. I due attori e registi, come riporta Il giornale di Sicilia hanno detto di no ad una possibile terza stagione. Di seguito vediamo il motivo di tale scelta.

Perchè Incastrati 3 non si farà

Solitamente le nuove stagioni delle serie tv non vengono rinnovate per una questione di ascolti e dunque di successo e di gradimento del pubblico. In questo caso però le motivazioni sono differenti visto che la serie tv di Ficarra e Picone su Netflix è stata un grande successo ed è rimasta a lungo tra i primi posti in classifica. Ma qual è allora il motivo che ha spinto i due attori e registi siciliani a chiudere definitivamente questo progetto? Sempre stando alla fonte sopracitata Salvo Ficarra avrebbe detto quanto segue:

“Il progetto di Incastrati nasce su due stagioni. Già eravamo consapevoli che sarebbe stata conclusiva la seconda stagione. La serialità era qualcosa che volevamo sperimentare, Netflix ci ha dato questa opportunità. Incastrati non poteva essere una storia cinematografica, nasce per il piccolo schermo, comandano quindi le storie”.

Ficarra e Picone non escludono una nuova serie tv

Dunque quella che riguarda Incastrati 3 è una decisione definitiva su cui i due attori e registi si sono mostrati fin dal primo momento fermi. Tuttavia a breve i due attori saranno impegnati in un nuovo progetto e, inoltre, nulla esclude che in futuro i due non possano decidere di realizzare una nuova serie tv. Infatti in base alle dichiarazioni riportate da Il giornale di Sicilia i due comici palermitani non avrebbero chiuso le porte a nuovi progetti seriali. Queste le parole di Salvo Ficarra sulla possibilità di realizzare una nuova serie tv: “Se ci cade un’altra storia in testa perché no”.