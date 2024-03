La volta buona, Alessandra Mussolini sull’aggressione: “Non ho denunciato”

Alessandra Mussolini ha parlato per la prima volta in tv dell’aggressione subita

Oggi Caterina Balivo, dopo aver fatto una lunga chiacchierata con Denny Mendez, ha accolto in studio Alessandra Mussolini, la quale ovviamente ha parlato della sua vita privata, politica e della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ad un certo punto la conduttrice dell’ammiraglia Rai non ha potuto esimersi dal chiederle di parlare dell’aggressione subita giorni fa a Strasburgo: “Hai preso delle mazzate a Strasburgo…Cos’è successo? Raccontamelo…” E quest’ultima ha rivelato che mentre passeggiava ha incontrato un uomo che ha iniziato ad insultarla dal niente:

“Ha cominciato ad insultarmi dicendomene di tutti i colori e mi ha dato addosso con una stampella…”

Per far capire meglio cos’è successo in quella circostanza ha messo in atto la scena con l’aiuto di Fabrizio D’Alessio.

La volta buona, l’ospite ha rivelato di aver preferito non denunciare questa persona

Successivamente Alessandra Mussolini non ha fatto mistero che in quella occasione l’unica cosa a cui ha pensato è stata quella di non cadere a terra:

“Ho pensato…’Ale non cadere a terra perchè se cadi a terra ti accoppa e finisce lì’…Invece come donna forte sono scappata…”

Poco dopo Caterina Balivo, la quale venerdì scorso ha rivelato di credere sia ingiusto che molte donne dello spettacolo decidano di non fare figli per paura di perdere il lavoro, ha mostrato il video pubblicato sui social dalla sua ospite subito dopo l’aggressione: “Tu ti sei filmata subito dopo e la paura è stata tanta…” Finita questa clip la Mussolini ha rivelato di aver preferito non denunciare questa persona.

Caterina Balivo ha confessato di non essere d’accordo con la sua ospite

Alessandra Mussolini ha quindi tenuto a precisare il motivo per cui ha preferito non denunciare questa persona:

“Non l’ho denunciato perchè era italiano…Non me la sono sentita di denunciare un italiano all’estero…Non ce la posso fare…Già sono gelosi di noi…Se lo ribecco gli meno io…”

La conduttrice de La volta buona ha però dichiarato subito di non essere d’accordo con la sua ospite oggi in diretta su Rai Uno, asserendo che invece avrebbe dovuto denunciare: “Tu mi fai sorridere, però ti devo dire che avresti dovuto denunciarlo…Diciamo sempre che bisogna denunciare, bisogna denunciare…” La Mussolini è però rimasta ferma sulle sue posizioni, cercando di minimizzare un po’ la faccenda: “Ma quello mi ha detto qualche parolina di troppo, figurati io…Una donna…Era uno così…” Quest’ultima si è comunque detta certa che lo prenderanno sicuramente.