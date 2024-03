Lolita Lobosco 3, anticipazioni ultima puntata: cosa succede con Leon

Come finirà Lolita Lobosco 3: le anticipazioni dell’ultima puntata di lunedì 25 marzo

Si preannuncia un finale al cardiopalma per la terza stagione della serie tv con protagonista Luisa Ranieri. Lunedì prossimo, 25 marzo, a partire dalle 21.20 andrà in onda l’ultima puntata della fiction di Rai1 e si arriverà finalmente alla resa dei conti per la protagonista che sarà alle prese con un caso complicato di omicidio, ma anche con scelte sentimentali importanti e necessarie da prendere. Dopo aver indagato su un caso di suicidio alquanto strano nella terza puntata della serie tv, nell’episodio finale di lunedì prossimo la poliziotta si troverà di fronte a un’altra morte inspiegabile. Intanto Leon (Daniele Pecci) e Angelo (Mario Sgueglia) continueranno a destabilizzarla anche in amore, mentre gli equilibri in casa cambieranno per Forte, Lello e Nunzia.



Un caso di omicidio mette in agitazione Lolita Lobosco: cosa succede nell’ultima puntata della serie tv

Le anticipazioni dell’ultima puntata del 25 marzo della fiction di Rai1 svelano che il personaggio interpretato da Luisa Ranieri indagherà sulla morte di un uomo il cui cadavere è venuto a galla all’improvviso da un laghetto di periferia. Il caso sembrerà del tutto provo di una spiegazione logica e il vicequestore metterà in campo tutte le sue risorse per arrivare alla risoluzione e scovare il responsabile. Sarà il suo intuito investigativo a portare alla scoperta nel colpevole nell’ultimo episodio della fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi.

Le anticipazioni dell’ultima puntata della fiction con protagonista Luisa Ranieri: come finisce la terza stagione

Nella puntata di lunedì 25 marzo non sarà soltanto il caso del cadavere ritrovato nel lago di campagna a catalizzare l’attenzione del vicequestore di Bari. Anche Angelo (Mario Sgueglia) sarà al centro dei suoi pensieri così come Leon (Daniele Pecci) con il quale ha iniziato una storia che presenta però della criticità. Intanto Nunzia sarà alle prese con una serie di problemi così come Lello che, diventato padre di due gemelli, dovrà fare i conti con le sue fragilità e un rapporto di coppia traballante. Al centro dell’ultima puntata della serie tv finirà anche Forte che dovrà affrontare i problemi con Porzia e accettare il fatto che la moglie è ormai proiettata verso il mondo del lavoro. Intanto non è escluso che la trama della serie tv di Rai1 possa essere lasciata aperta per non chiudere la via alla quarta stagione che, a detta di Luisa Ranieri, sarebbe già nell’aria.