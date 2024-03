Makari 3, spoiler dell’attore di Piccionello: “Sarà messo a dura prova”

Domenico Centamore: “Piccionello messo a dura prova in Makari 3”

Stasera va in onda la terza puntata di Makari 3. La terza stagione della fiction ambientata in Sicilia sta riscuotendo un buon successo. Claudio Gioè interpreta lo “sbirro di penna” Saverio Lamanna creato dallo scrittore Gaetano Savatteri. Uno dei punti di forza della serie è il rapporto di grande amicizia e complicità tra Saverio e Piccionello interpretato da Domenico Centamore. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista al RadiocorriereTv in cui ha parlato del suo personaggio:

“Il rapporto tra me e Saverio si fortifica, si rafforza ancora di più. In questa terza stagione Lamanna è invischiato in questioni sentimentali. Michela e Giulio, i due nuovi personaggi, entrano a far parte della vita sentimentale di Saverio e di Suleima. Piccionello è nel mezzo, viene messo a dura prova”.

Centamore e Gioè sono diventati molto amici anche nella vita reale, il loro feeling infatti traspare dal video. Piccionello è il primo a rendersi conto che Michela e Giulio rappresentano un pericolo per la stabilità della coppia dei suoi due amici. Nella seconda puntata ha combinato anche un incontro tra Michela e Giulio ma con scarsi risultati: i due non si sopportano. Come evolverà la situazione?

Makari 3, l’attore di Piccionello rivela: “Apprezza la correttezza di Saverio”

Grandi novità in Makari 3 anche per il personaggio di Piccionello. Come si è visto nelle prime due puntate della fiction di Rai1 anche lui si è innamorato, ha un debole per Azrah, la cuoca del locale di Marilù. La donna si innamorerà di lui? Ma qual è lo strumento che consente al personaggio interpretato da Domenico Centamore di vincere le sue sfide? Ecco la risposta dell’attore sul RadiocorriereTv:

“Peppe Piccionello tiene alla tradizione, alla memoria. Il passato è per lui un modello. Di Saverio Lamanna apprezza prima di tutto la correttezza”.

Anticipazioni Makari 3, puntata di stasera: un omicidio sconvolge Marilù

Le anticipazioni della terza puntata di Makari 3 svelano che Marilù riceverà un colpo inaspettato. La donna ritroverà un suo vecchio amore, Nino Ardente, che si è trasferito da Roma a Makari. La loro relazione è finita da molti anni ma l’affetto tra i due non è mai venuto meno. Nino è caduto in disgrazia e ora, per sopravvivere, fa il venditore ambulante di libri usati. Marilù farà di tutto per aiutarlo fino al giorno in cui andrà a fargli visita e lo troverà morto. Chi è stato? L’appuntamento con la terza puntata di Makari 3 è per stasera alle 21:30 circa su Rai1.