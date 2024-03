Mattino 4, Federica Panicucci non ci sta: “Non voglio sentire queste cose”

Mattino 4, ospite si è lasciato andare facendo una rivelazione forte in diretta

Oggi è andata in onda una nuova puntata del rotocalco mattutino in onda su Rete 4. E Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno subito iniziato la trasmissione di oggi ponendo le loro attenzioni sulla notizia relativa all’aggressione subita da una donna per mano di un senegalese a Domodossola. Una volta fatto vedere queste immagini terribili e parlato brevemente della faccenda i due conduttori della cadetta Mediaset hanno presentato il loro ospite in studio: l’amico di Liliana Resinovich, Claudio Sterpin. In questa occasione l’ospite, tra le tante cose dette, è anche arrivato a dire che otto mesi fa ha pensato di tuffarsi nelle clanfe triestine, aggiungendo di non aver ancora accantonato l’idea:

“Questa è la maglietta con la quale avrei voluto forse tuffarmi otto mesi fa nelle clanfe triestine, forse lo farò…”

Federica Panicucci è intervenuta immediatamente per bloccare il suo ospite

La rivelazione dell’ospite in diretta a Mattino 4 non è per niente piaciuta alla conduttrice, la quale è immediatamente intervenuta per bloccarlo:

“No, cosa dice Claudio? No, no, no…Non voglio sentire queste cose, proprio no…”

La conduttrice di Rete 4, che nelle prime quattro puntate del suo nuovo programma ha visto un brusco calo negli ascolti, non ha poi negato che vedere il suo ospite indossare questa maglietta raffigurante Liliana Resinovich fa molto effetto. Ha quindi preso la parola Roberto Poletti chiedendogli se non teme che indossare quella maglietta possa classificarlo come un esibizionista. Quest’ultimo ha però subito risposto di non essere particolarmente interessato a dare peso alle opinioni altrui.

La conduttrice non ha fatto mistero che è stata una puntata particolarmente complicata

Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno dedicato praticamente quasi tutta la puntata di oggi di Mattino 4 a Liliana Resinovich ponendo diverse domande all’amico del cuore Claudio Sterpin, che ha risposto senza particolari problemi. Si segnala che proprio sul finire della diretta su Rete 4 la collega di Roberto Poletti non ha nascosto che questa è stata una puntata assai complicata, anche perchè parlare di questo notizia di cronaca nera legata al mistero della morte di Liliana è sempre molto pesante, nonostante sia passato così tanto tempo dal ritrovamento del suo corpo senza vita:

“E’ stata senza ombra di dubbio una puntata intensa perchè ogni volta che parliamo di Liliana Resinovich fa davvero effetto che non ci sia ancora un assassino…”

E Antonio Caprarica ha quindi preso la parola, asserendo che dovrebbe farci suonare un campanello d’allarme sul funzionamento della giustizia nel nostro Paese.