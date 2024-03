Eleonora Daniele, dura replica a un commento di Vira Carbone a Storie Italiane

Vira Carbone ha espresso la sua opinione sulle donne molestate da un finto regista

E’ da un po’ di tempo che Eleonora Daniele ha posto le sue attenzioni sul caso di cronaca legato ad un finto regista che con la scusa di provini inesistenti si è approfittato di alcune donne intervenute oggi in diretta su Rai Uno. Su tutta questa faccenda ha espresso la sua opinione anche Vira Carbone ospite stamattina a Storie Italiane, asserendo di credere che magari se queste ragazze ne avessero parlato a casa i genitori sarebbero potuti intervenire prontamente:

“Se queste care ragazzine piene di sogni, e mi auguro possano realizzarli perchè queste sono ferite difficilissime da rimarginare…Se queste ragazzine avessero parlato con i genitori, e magari l’hanno fatto…Forse un adulto sarebbe potuto intervenire…”

Eleonora Daniele ha contestato la sua ospite oggi in diretta

L’opinione di Vira Carbone a Storie Italiane non è per niente piaciuta alla conduttrice dell’ammiraglia Rai, la quale giorni fa è stata costretta a far fronte a una forte grandinata in diretta. Cosa ha detto? Dapprima l’ha redarguita dicendo che bisognerebbe chiamare queste vittime donne e non ragazzine, e successivamente non ha fatto mistero di credere che si dovrebbe spostare l’attenzione sugli uomini perchè se no si cade in errore:

“Non chiamiamole ragazzine, sono donne…E poi loro non è detto che non ne abbiano parlato con i genitori…Ma se noi continuiamo a parlare sempre delle donne e mai degli uomini continuiamo a sbagliare noi…”

Secondo la presentatrice del rotocalco mattutino in onda su Rai Uno la rivoluzione e i grandi cambiamenti sulla questione femminile arriverebbero proprio dalle parole: “Se sbagliamo noi a parlare come possiamo pensare ad arrivare ad una rivoluzione?”

Storie Italiane, l’ospite ha spiegato meglio il suo punto di vista su questa faccenda

Eleonora Daniele ha poi confessato di essere ben consapevole di aver fatto uno sfogo molto passionale, ma solo perchè le donne sono la sua vita:

“Lo dico con la passione che mi porta a difendere sempre le donne…Le donne sono la mia vita…”

A quel punto è intervenuta nuovamente Vira Carbone, la quale ha tenuto a precisare di pensarla esattamente allo stesso modo della presentatrice, aggiungendo di essere tra l’altro madre di quattro figlie: “Anche per me le donne sono la mia vita…Ho quattro piccole donne, di cui una già cresciuta…La sentenza per me è esemplare…E spero sia da deterrente per futuri gestacci, però un genitore quando ha una ragazzina che ha un sogno dovrebbe anche orientarla…” La Daniele ha quindi fatto presente che bisognerebbe iniziare a ragionare sul fatto che sono gli uomini a dover mettere le mani a posto: “E dai su…” Successivamente sono intervenuti anche gli altri ospiti in studio per esprimere la propria opinione.