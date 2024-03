Verissimo, Veronica Gentili torna sul bacio con Marco Travaglio: tutta la verità

Veronica Gentili e il chiarimento sul suo vero fidanzato

Per la prima volta la conduttrice de Le Iene è stata ospite a Verissimo per un’intervista a tutto tondo, tra vita privata e carriera, dove si è messa a nudo. Fin dal primo momento Veronica non ha nascosto il fatto di essere riservata sulla sua vita privata ma di sapere, allo stesso tempo, che nel programma di Silvia Toffanin non si sarebbe potuta sottrarre a qualche domanda in più. E così ecco che la Toffanin non si è fatta sfuggire l’occasione di chiedere chiarimenti sul bacio con Marco Travaglio diventato un vero e proprio caso mediatico qualche mese fa (si era addirittura parlato di una storia tra Veronica e il giornalista de Il fatto quotidiano). Oggi però la conduttrice de Le Iene ha detto: “Non mi ha dato fastidio. Ho un fidanzato che sa stare al mondo da tanto tempo”.

Altro che Marco Travaglio, la conduttrice punta a diventare mamma con il fidanzato

Benché si sia detta consapevole del fatto che essere esposta, soprattutto da quando conduce Le Iene, voglia dire sottostare al gossip Veronica Gentili a Verissimo non ha comunque nascosto di provare un po’ di malumore. Più che altro perché, visto quanto successo in merito al bacio con Marco Travaglio, si chiede in che modo debba salutare i suoi amici per evitare che i suoi gesti vengano fraintesi. Intanto però Veronica, nonostante la sua riservatezza, oggi ha parlato a lungo del suo vero fidanzato preferendo non sbilanciarsi e non fare nomi. Con lui però è una storia seria visto che stanno insieme da ben dieci anni e convivono. Con lui non c’è il progetto del matrimonio ma quello di un figlio sì. Veronica non ha nascosto infatti il suo desiderio di diventare mamma.

Veronica Gentili a Verissimo parla della sua nuova esperienza lavorativa

Oltre a parlare della sua vita privata, non solo per quanto riguarda Marco Travaglio ma ricevendo anche la sorpresa del fratello addirittura da Boston, la conduttrice ha dedicato ampio spazio anche all’esperienza de Le Iene dove è approdata in questa stagione televisiva. E mentre a breve pare che per lei potrebbero aprirsi le porte di un nuovo programma Mediaset intanto su Le Iene ha detto:

“Mi trovo molto bene, ci stiamo divertendo. E’ stata un’esperienza molto bella, entri in un programma che ha una storia così importante per Mediaset e per la televisione. Tu arrivi e sei l’ultima arrivata”.

Nonostante questo però Veronica ha detto di aver trovato un modo per incastrarsi ed è stata la sfida più divertente e che temeva di più ma che alla fine ha funzionato.