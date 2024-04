Amadeus a Nove, Sanremo a Mediaset? La reazione inaspettata di Fabio Fazio

Fabio Fazio accoglie a braccia aperte il collega su Nove: “Ti aspettiamo”

Nella mattinata di oggi Warner Discovery ha diramato un comunicato stampa in cui ha annunciato il passaggio di Amadeus sul canale Nove. Una notizia che ovviamente ha fatto in breve tempo il giro del web. E molti sui social hanno espresso la loro opinione nel bene e nel male. Tra questi c’è anche il conduttore di Che tempo che fa, il quale direttamente sul social X non ha nascosto di aspettarlo a braccia aperte dandogli un grosso abbraccio virtuale: “Ti aspettiamo! Un abbraccio!” Si segnala che è già stato rivelato che Amadeus condurrà nella prossima stagione tv un programma in access prime time e avrà due prime serate.

Rai sempre più in difficoltà: potrebbe perdere pure l’evento musicale più importante di Italia?

I problemi per l’Azienda Pubblica televisiva potrebbero però non essere finiti con l’addio di Amadeus, il quale è passato su Nove. Difatti in base alle ultime indiscrezioni circolate online pare che Mediaset abbia messo gli occhi sul Festival di Sanremo rimasto orfano del presentatore di Affari Tuoi, come ha riportato il portale tv Bubinoblog.it:

“Fiorello l’ha ribadito a Viva Rai2 che Mediaset ha messo nel mirino il Festival di Sanremo…”

Dagospia.it ha inoltre fatto presente che sarebbero stati già avviati dei discorsi tra il comune, la regione Liguria e colui che sarebbe stato scelto da Pier Silvio Berlusconi per intavolare un’eventuale trattativa per portare su Canale 5 l’evento musicale più amato dagli italiani: “Ci sono stati dei pour parler tra alcuni rappresentanti del Comune di Sanremo e della Regione Liguria con l’uomo che, per conto di Mediaset, sta ‘sondando’ il terreno: Claudio Scajola…” Potrebbe esserci questo ennesimo colpo di scena?

– @fabfazio sull’arrivo di Amadeus sul Nove. pic.twitter.com/2wMQ2He9ah — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 18, 2024

Enrico Mentana vorrebbe seguire su Nove Amadeus?

Si segnala inoltre che oltre Amadeus anche un altro personaggio famoso potrebbe cambiare presto casacca. Chi? Il direttore del Tg La7. A confermare il fatto che il contratto è in scadenza è stato lui stesso in un’intervista rilasciata a La Stampa:

“Non ho difficoltà ad ammettere che il mio contratto scade il 31 dicembre 2024…”

Quest’ultimo ha comunque tenuto a chiarire di non avere la minima intenzione di lasciare il canale di Urbano Cairo, anche se gli è sfuggita una battuta un po’ curiosa: “Lavorerei molto volentieri in una rete televisiva con Amadeus…” Warner Discovery potrebbe essersi fatta avanti con lui? A quanto pare ancora no, ma mai dire mai in futuro: “Non ho mai avuto nessun contatto con i dirigenti di Discovery …”