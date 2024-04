Beautiful, anticipazioni americane: Hope devastata dalle parole di Douglas

Anticipazioni Beautiful, episodi stranieri: Hope contro Steffy

Beautiful continua ad appassionare 100 Paesi di tutto il mondo con i suoi continui colpi di scena, i capovolgimenti di fronte, intrighi, inganni, vendette, inaspettati addii e clamorosi ritorni. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Hope, dopo aver avuto uno scontro molto acceso con Steffy, si confiderà con sua madre Brooke. A loro si unirà anche Ridge che chiederà a Hope di essere chiara. La ragazza rassicurerà Ridge: lei ama Thomas ma non si sente ancora pronta a sposarlo perché ancora scottata dal divorzio con Liam. Hope accuserà Steffy di volerla allontanare da Thomas a tutti i costi. Intanto Steffy andrà a casa di Thomas per convincerlo a lasciare Hope e gli proporrà di trasferirsi a Parigi con Douglas. In seguito Steffy raggiungerà Hope, Ridge e Brooke alla Forrester e spiegherà a tutti di agire solo per il bene e la salute mentale di suo fratello. Steffy farà capire a suo padre e a Brooke che presto la storia tra Hope e Thomas potrebbe finire. Il giovane stilista della Forrester Creations potrebbe prendere una decisione sorprendente. Nel frattempo Hope supplicherà Thomas di non consentire a Steffy di dividerli. Thomas stavolta, però, si mostrerà freddo e scostante.

Beautiful, anticipazioni puntate americane: Thomas deluso da Hope

Le anticipazioni straniere di Beautiful rivelano ancora che Hope cercherà di far capire a Thomas che ha solo bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare il divorzio da Liam. Lo ama ma non si sente pronto a sposarlo. Thomas si mostrerà duro e le dirà che non ha più voglia di aspettarlo. È pronto a dare una svolta alla sua vita partendo per Parigi con Douglas. Nell’udire queste parole Hope rimarrà sconvolta. Hope si dispererà con la madre per la decisione di Thomas mentre Steffy canterà vittoria.

Anticipazioni Beautiful, trame straniere: le parole di Douglas feriscono Hope

Ma i dolori non sono ancora finiti per Hope: Douglas le comunicherà che vuole partire per Parigi con il padre. Il bambino nominerà la sua vera madre Caroline dando un colpo al cuore a Hope. Douglas è molto deluso dalla decisione di Hope di non sposare il padre. Come finirà la vicenda? Thomas e Douglas partiranno davvero per Parigi o Hope, con un colpo di scena, accettando la proposta di matrimonio dello stilista, gli farà cambiare idea? L’appuntamento con Beautiful è tutti i giorni su Canale 5 alle 13:45 circa: i colpi di scena sono dietro l’angolo!