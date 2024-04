Francesca Fagnani potrebbe sfidare Domenica In: “Sarebbe un caso televisivo”

La conduttrice di Belve potrebbe presentare un programma nella domenica pomeriggio?

Uno dei volti di punta della Rai sempre più povera di contenuti, ora che Amadeus se ne andrà al Nove, è la giornalista Francesca Fagnani che su Rai2 conduce Belve con grande successo di pubblico. Come scrive Platinette nella rubrica che tiene sul settimanale DiPiù Tv “girano voci che alla Fagnani venga affidato un nuovo programma nel pomeriggio della domenica”. Se ciò accadesse davvero vorrebbe dire che nella prossima stagione televisiva ci poterebbe essere una sfida davvero incredibile: Domenica In di Mara Venier contro la ‘belva’ Francesca Fagnani.

Francesca Fagnani ha fatto guadagnare una posizione di rilievo a Rai2 con Belve

Come dice Mauro Coruzzi (in arte Platinette) sulla sua rubrica I protagonisti della Tv visti da Platinette sul settimanale DiPiù Tv Francesca Fagnani con il suo Belve “ha fatto guadagnare a Rai2 una posizione di rilievo in prima serata” senza contare che gli ascolti sono alti, si parla di quasi due milioni di spettatori. Quindi si può dire che i due programmi più forti di Rai2 sono Belve e Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino. Intanto, come scritto sopra, circolano voci che vorrebbero affidare un nuovo programma nella domenica pomeriggio proprio a Francesca Fagnani (boom non solo d’ascolti tv).

Belve su Rai2: grande successo per le interviste della Fagnani

Grande successo per Francesca Fagnani e il suo Belve che è diventato subito un cult sui social e poi uno dei programmi più seguiti su Rai2. Merito delle interviste che vengono proposte puntata dopo puntata. Si è partiti con l’intervista a Loredana Bertè e a Carla Bruni per poi proseguire con quella a Fedez, che da quando si è lasciato con Chiara Ferragni è di nuovo balzato gli onori della cronaca, senza dimenticare che lei è finita nello scandalo dei pandori. È stata poi elogiata l’intervista ad Alessandro Borghi che si è confessato come mai prima d’ora. Ultimamente è piaciuta anche l’intervista a Ilenia Pastorelli, che dal Grande Fratello ha fatto il balzo fino a recitare solo ed esclusivamente per il cinema, e infine l’intervista a Marcella Bella. Mauro Coruzzi ha chiuso poi il suo intervento su belve dicendo che sono gradevoli gli interventi dei cantanti di turno (prima Paola Turci, poi Rai1 e infine Claudia Gerini) anche se si rischia di perdere un po’ della tensione di un talk show come questo proprio perché non è prevedibile, è veloce e non ordinario come tutti quelli che vanno in onda sulla Rai (e non solo).