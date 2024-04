Francesca Fialdini, parole inaspettate dai colleghi su Rai1 per Le Ragazze

Francesca Fialdini riceve i complimenti più sinceri dai suoi colleghi Rai

Nell’ultima puntata de La vita in diretta andata in onda nel pomeriggio di ieri Alberto Matano ha avuto il piacere di avere al tavolo nientemeno che Francesca Fialdini, che non solo conduce Da noi a ruota libera ogni domenica pomeriggio, ma anche Le ragazze su Rai3, e a proposito di quest’ultimo lei ha incassato i complimento non solo di Alberto Matano, ma dalle colleghe al suo fianco (tra tutte Paola Ferrari, che si è congratulata per come ha parlato del suo programma). Ovviamente Francesca Fialdini ha ringraziato con un sorriso a trentadue denti, orgogliosa del lavoro che sta facendo.

“Le storie de Le Ragazze ci insegnano sempre a rialzarci” svela la conduttrice di Rai3

Lavora in Rai da anni Francesca Fialdini e negli ultimi tempi si è dimostrata molto sensibile a certi argomenti come il femminismo e i disturbi alimentari che ha affrontato in Fame d’amore. Con il suo programma Le Ragazze ha voluto intervistare diverse donne che hanno dimostrato una grande forza nell’emergere in un mondo maschile: “Le loro storie” ha ribadito la conduttrice di Rai1 e Rai3 (Le Ragazze), “ci insegnano a rialzarci qualunque cosa ci accada. Il talento femminile viene messo a dura prova, ma alla fine conquistiamo tutto”. E sopratutto le donne conquistano ogni cosa se non si appoggiano necessariamente a un partner maschile che dovrebbe salvare loro a tutti i costi. Le donne di cui parlano dimostrano appunto che ce la possono fare da sole.

Francesca Fialdini: quella di quest’anno potrebbe essere l’ultima edizione di Da noi a ruota libera

Sempre a proposito de Le Ragazze su Rai3 la conduttrice Francesca Fialdini ha commentato la scelta di reintegrare lo sguardo maschile in trasmissione soprattutto dopo quello che è successo a Giulia Cecchettin e la sua famiglia, che si è sempre spesa contro il femminicidio e il patriarcato che soffoca la società odierna. È arrivato il momento di camminare in maniera armonica uomini e donne al fine di costruire una società migliore. Intanto quella di quest’anno potrebbe essere l’ultima edizione di Da noi a ruota libera perché a quanto pare la Rai ha nuovi piani per quanto riguarda la domenica pomeriggio (tranne Domenica In, che dovrebbe essere di nuovo condotta da Mara Venier). Nei giorni scorsi la conduttrice ha raccontato di essere stata molestata in passato e di aver reagito di conseguenza.