Storie Italiane, Salvo Sottile: “Con Far West sono tornato a fare il cronista”

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 15, 2024 , in Personaggi Tv

Salvo Sottile torna stasera su Rai Tre con una nuova edizione del suo programma

Oggi Eleonora Daniele ha dedicato gran parte del suo rotocalco mattutino in onda sull’ammiraglia Rai al famoso stilista Roberto Cavalli, il quale è venuto a mancare pochi giorni fa all’età di 83 anni. Si segnala che però sul finire della lunga diretta di Storie Italiane la conduttrice ha fatto una lunga chiacchierata con il suo collega Sottile, il quale stasera tornerà su Rai Tre alla guida della nuova edizione di Far West. A tal proposito l’ospite ha confessato di essere felice di aver avuto l’occasione di tornare in video con questa nuova edizione della sua trasmissione che tante soddisfazioni gli ha dato:

“E’ un programma di inchieste, di approfondimento, che ci ha dato tante soddisfazioni nella prima edizione…Ci vuole dare un punto di vista diverso sulle cose…Cerchiamo di fare dei racconti di tipo immersivo…Cerchiamo di dare voce a chi non ce l’ha…”

Storie Italiane, l’ospite ha rivelato di essere felice di aver avuto l’occasione di tornare a fare il cronista

Successivamente Salvo Sottile ha fatto presente ai numerosi spettatori a casa sintonizzati stamattina su Rai Uno per seguire il rotocalco condotto da Eleonora Daniele che il suo programma intitolato Far West tratta tante storie dalla cronaca al sociale:

“E’ un programma che si svolge su due ore e mezzo e che tratta tante storie passando dalla cronaca nera al sociale e con tanti spunti di riflessione…”

La presentatrice dell’ammiraglia Rai, la quale lunedì scorso è tornata in seconda serata con Storie di sera, ha quindi fatto presente al giornalista che la prima edizione del suo programma è stata una sfida vinta. E Sottile non ha quindi potuto nascondere che proprio grazie a questa trasmissione è tornato a fare finalmente il cronista: “E’ un’esperienza felice dopo anni in cui ho fatto tante cose…Avevo però l’esigenza di tornare a raccontare delle storie, di tornare al mio DNA primario, quello di fare il cronista…Volevo fare qualcosa che potesse servire alla gente…Far West in questo è il vestito perfetto…”

Far West anticipazioni stasera: “Lanciata una bomba” confessa la conduttrice

Eleonora Daniele ha poi mandato in onda una clip su un argomento che stasera Salvo Sottile si soffermerà molto nella prima puntata della seconda edizione del suo programma. Finito l’RWM la presentatrice di Storie Italiane non ha potuto nascondere di credere che sia una vera e propria bomba l’inchiesta legata alla truffa dell’università fantasma in Sicilia:

“Lanciate una bomba stasera praticamente…”

E Sottile ha quindi rivelato che in effetti ci troviamo di fronte ad una storia incredibile: “Abbiamo unito questi strani puntini che vanno dalla Bosnia a Palermo e abbiamo scoperto un giro di lauree fasulle…Molti ragazzi hanno speso 27 mila euro a testa e nel momento in cui hanno provato ad esercitare la loro professione hanno scoperto che la loro Laurea era finta…” Di questa e di tante altre storie parlerà stasera Sottile in prima serata su Rai3.