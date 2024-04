Striscia, piccoli problemi di salute per Michelle Hunziker e Gerry Scotti

Michelle Hunziker e Gerry Scotti non stanno benissimo dopo le feste pasquali

Stasera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Striscia La Notizia. E come di consuetudine da oggi pomeriggio è passato il promo in cui sono state date le classiche anticipazioni. Ad un certo punto è intervenuta la conduttrice, non facendo mistero che queste vacanze pasquali non hanno portato benissimo né a lei né tantomeno al suo collega. Il motivo? Entrambi non stanno bene:

“Questa Pasqua ha portato davvero bene…Tu sei con la bronchite, mentre io sono senza voce…Ma cosa abbiamo fatto?”

Insomma pare davvero che la diretta di stasera sarà in salita per entrambi, visti i piccoli problemi di salute.

Gerry Scotti fiducioso che la situazione migliorerà entro stasera

Successivamente ha preso la parola il conduttore di Striscia La Notizia, che con il sorriso sulla bocca non ha nascosto di credere che sicuramente entro stasera riusciranno a superare anche questi inconvenienti: “Entro stasera alle 8 staremo bene…” Michelle Hunziker, la quale non è andata bene con l’ultima edizione del suo one woman show Michelle Impossible, ha quindi dato appuntamento a stasera su Canale 5 subito dopo la messa in onda del TG5. E ovviamente in base alle anticipazioni la puntata del tg satirico ideato da Antonio Ricci sarà ricca di servizi, approfondimenti e tante inchieste che cercheranno di far aprire gli occhi ai numerosi spettatori a casa sintonizzati a quell’ora sull’ammiraglia Mediaset.

Ascolti Striscia La Notizia con Michelle Hunziker: ecco i dati

Michelle Hunziker è tornata a Striscia La Notizia lunedì scorso prendendo il posto di Francesca Manzini e andando così a riformare una delle coppie televisive più amate con Gerry Scotti. Ma come stanno andando gli ascolti fino a questo momento? La puntata di debutto è stata seguita mediamente da 3 milioni e 240 mila telespettatori con uno share pari al 16,78%. Martedì con una puntata short per lasciare spazio alla messa in onda della partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia Juventus Lazio ha ottenuto 3 milioni e 561 mila spettatori a casa con il 17.4%, mentre la diretta di ieri ha intrattenuto 3 milioni e 389 mila telespettatori con il 15.28% di share. Insomma l’arrivo della Hunziker pare che fino a questo momento non abbia portato chissà quale vantaggio al tg satirico che continua a perdere in maniera netta la sfida auditel contro il competitor rappresentato da Amadeus con il suo Affari Tuoi (anche la puntata di ieri è stata seguitissima con poco meno di 6 milioni di telespettatori con il 26.92% di share). Andranno meglio le cose nei prossimi giorni?