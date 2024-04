Vanina Guarrasi rivale di Lolita Lobosco? I telespettatori si dividono

Vanina Guarrasi rivale di Lolita Lobosco? Differenze e punti in comune

Domani sera andrà in onda su Canale5 l’ultima puntata di Vanina-Un vicequestore a Catania. La serie, ambientata in Sicilia, ha avuto un buon successo e non si esclude una seconda stagione. Vanina Guarrasi è interpretata da Giusy Buscemi che, per la prima volta, ha interpretato un personaggio molto diverso da lei. Vanina fuma, mangia tanto, dice parolacce. Alcuni telespettatori ritengono che Vanina sia la rivale di Lolita Lobosco, il personaggio interpretato da Luisa Ranieri la cui terza stagione è andata in onda da poco su Rai1 riscuotendo un grande successo. Anche Lolita è un vicequestore di Bari. La Buscemi e la Ranieri interpretano due poliziotte del sud che non disdegnano di parlare in dialetto, amano la buona cucina ed entrambe non sono molto fortunate in amore. Lolita e Vanina sono nate dalla penna di due scrittrici, rispettivamente Gabriella Genisi e Cristina Cassar Scalia. Entrambe sono convinte che per fare un buon lavoro la squadra sia fondamentale. Sono accomunate da un grande dolore: hanno perso il papà in maniera tragica quando erano poco più che adolescenti. Per quanto riguarda il look: Vanina è molto sportiva, Lolita invece non esce mai senza il suo tacco 12.

Lolita Lobosco e Vanina Guarrasi, una lettrice: “Livelli diversi”

Una lettrice di Nuovo Tv ha scritto una lettera ad Alessandro Cecchi Paone ritenendo assurdo il paragone tra Vanina Guarrasi e Lolita Lobosco:

“Ho letto i libri su Vanina Guarrasi. Vedere Giusy Buscemi nei panni di questa poliziotta mi lascia perplessa: l’attrice è molto bella e capace, però forse non è la più espressiva che abbiamo in Italia. Ecco perché sentire qualcuno dire che lei è la rivale di Lolita Lobosco interpretata da Luisa Ranieri mi pare eccessivo. Credo siano due livelli piuttosto diversi”.

La risposta di Alessandro Cecchi Paone è arrivata puntuale.

Alessandro Cecchi Paone: “Giusy Buscemi e Luisa Ranieri sono due brave attrici che recitano in serie di valore”

Alessandro Cecchi Paone risponde così alla lettrice su Nuovo Tv:

“Insisto su due punti importanti. Il primo: finché c’è scelta c’è posto per tutti. Il secondo: è un fatto molto positivo che si moltiplichino occasioni da protagoniste per le attrici in ruoli che, tradizionalmente, sono stati affidati a uomini. Quindi non trasformiamo il confronto tra queste due belle fiction in una gara tra due brave attrici. Entrambe le serie sono di valore”.

Rivali o no Lolita Lobosco e Vanina Guarrasi sono due ottime fiction interpretate da due talentuose attrici. L’appuntamento con l’ultima puntata di Vanina-Un vicequestore a Catania è per domani in prima serata su Canale5 (QUI le anticipazioni).