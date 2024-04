Viola come il mare 2 cast: entrano Giovanni Scifoni, Alice Arcuri e non solo

Le anticipazioni sul cast di Viola come il mare 2

Il conto alla rovescia per i più impazienti è ufficialmente iniziato e tra poche ore saranno disponibili le prime tre puntate in streaming su Mediaset Infinity gratis. Poi da venerdì tre maggio la serie inizierà su Canale 5 in prima serata e nello stesso momento verranno rilasciate le ultime tre puntate sempre in anteprima in streaming. Un esperimento che la rete sta portando avanti sulla scia del fenomeno Mare Fuori e forte del successo avuto dalla prima stagione della serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi tra i giovani (anche grazie all’approdo su Netflix). Quest’anno il cast si presenta decisamente rinnovato con numerosi addii ma altrettanti arrivi. Ad esempio Alice Arcuri prende il posto di Simona Cavallari e sarà la nuova direttrice di Sicilia WebNews. Entrano poi, tra i tanti, Giovanni Scifoni e Ninni Bruschetta, volti amatissimi delle fiction italiane.

Chi è il personaggio di Giovanni Scifoni

Nel cuore di tutto il pubblico della serialità italiana lui è sempre il neurologo Enrico Sandri di Doc-Nelle tue mani ma l’attore negli ultimi anni è stato anche in Fosca Innocenti. Adesso si appresta ad entrare nel cast di Viola come il mare 2 con un ruolo molto importante. Si tratta del nuovo PM della Procura di Palermo, Matteo Ferrara, di carattere lucido e disciplinato. Sempre attento alle regole è l’opposto di Francesco Demir (Can Yaman) che è da sempre poco incline alle regole. E infatti tra i due ci sarà tensione. Inoltre il PM susciterà l’attenzione di Viola Vitale (Francesca Chillemi) e di conseguenza la gelosia dell’Ispettore. Il pubblico ritroverà invece i veterani Turi (Giovanni Nasta) e Tamara Graziosi (Chiara Tron).

Anche Alice Arcuri entra nel cast

Ogni lunedì sera è Carolina Vernoni nella serie tv di Rai 1 Il Clandestino ma prima è stata l’infettivologa Cecilia Tedeschi in Doc-Nelle tue mani 2 e 3. Adesso Alice Arcuri arriva in Viola come il mare 2 e sarà la nuova direttrice di Sicilia WebNews. L’attrice prende il posto di Simona Cavallari. Il suo ruolo è quello di Vita Stabili, integerrima sul lavoro e con l’accento milanese. Verso Viola avrà una severità maggiore perché teme possa rubarle il posto. Un’altra new entry è quella di Ninni Bruschetta, volto di tante serie tv e recentemente visto in I Bastardi di Pizzofalcone e Makari. Quest’ultimo interpreterà Leonardo Piazza, nuovo editore della redazione di Sicilia WebNews. Lui punterà molto sulla protagonista. Completano il cast i personaggi di Raffaele Noto (Lorenzo Scalzo), nuovo reporter sportivo, e Maryam Nazari (Virginia Diop) nuova giornalista politica di origini islamiche.