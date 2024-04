Viola come il mare 2 streaming su Mediaset Infinity: anticipazioni prime puntate

Trama e anticipazioni della prima puntata di Viola come il mare 2

Ormai ci siamo, tutto è pronto per il debutto della seconda stagione della serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi che dalla mezzanotte del 24 aprile sarà disponibile in anteprima gratis su Mediaset Infinity con le prime tre puntate. Successivamente la serie debutterà con la prima puntata venerdì 3 maggio su Canale 5 e il giorno stesso verranno rilasciate le altre tre puntate finali in streaming. Per chi si stesse chiedendo, infatti, quante puntate sono la risposta è sei. Mentre gli annunci su cast e trailer stanno facendo il giro del web scopriamo cosa succederà nella prima puntata. La storia riparte un po’ dopo da dove si era conclusa la prima stagione. Dopo la delusione di non essere riuscita a trovare suo padre e la fuga di Francesco Demir dalla loro cena romantica Viola Vitale decide di cambiare vita.

Viola e Francesco sono fratelli?

Se da una parte la storia tra i due protagonisti aveva emozionato i fan della prima stagione, facendoli sperare nel tanto atteso lieto fine, dall’altra l’ultima puntata aveva scombinato tutto. Infatti si era insinuato il dubbio che l’Ispettore Demir e la Vitale potessero essere fratelli. A fare sorgere il dubbio era stato l’atteggiamento di Sonia (Valeria Milillo) mentre stringeva in mano la foto di quello che sembrava essere il padre di Demir ma che fino a quel momento per il pubblico era soltanto il padre della Vitale. Ebbene nella prima puntata di Viola come il mare 2 un incidente manderà in coma Sonia. La madre di Demir era arrivata a Palermo proprio per rivelare al figlio l’identità del suo vero padre.

Le anticipazioni su Viola come il mare 2

Come ha fatto Sonia a finire in coma? Il suo è stato un incidente casuale o qualcuno vuole tapparle la bocca per non farle rivelare una scottante verità? In tutto questo Francesco Demir dovrà fare i conti con l’arrivo del nuovo PM Matteo Ferrara (Giovanni Scifoni) che sarà solo una delle novità del ricco e rinnovato cast della seconda stagione. Intanto Viola Vitale dopo tutte le delusioni accumulate nella prima stagione vuole cambiare vita e imparare a vivere con leggerezza. Il suo ritorno nella redazione di Sicilia WebNews la sconvolgerà non poco visto che tutto è cambiato. E mentre la nuova direttrice Vita Stabili (Alice Arcuri) la guarda con sospetto il nuovo editore Leonardo Piazza (Ninni Bruschetta) è certo del suo talento e le affida un compito prestigioso.