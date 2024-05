Il Patriarca: Claudio Amendola prepara un colpo di scena nella 2 stagione

Le prime anticipazioni dal set de Il Patriarca 2

Da un po’ di tempo sono iniziate le riprese della seconda stagione della serie tv che vede Claudio Amendola sia come protagonista, nel ruolo di Nemo Bandera, sia come regista. Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni è andato a sbirciare in anteprima sul set. E anche se la trama della seconda stagione fino ad ora è avvolta nel mistero il settimanale ha svelato qualcosa di molto interessante. Si legge: “La serie riprenderà da dove si era interrotta con un colpo di scena”. Dopo il finale decisamente aperto dell’ultima puntata della prima stagione, andata in onda su Canale 5 il 19 maggio del 2023 (dunque circa un anno fa) si scaldano i motori della nuova stagione che dovrebbe vedere la luce nella prossima stagione televisiva (se i tempi dei lavori non subiranno slittamenti).

Claudio Amendola non si ferma

Questo è un periodo decisamente pieno per l’attore romano. Il pubblico da lunedì scorso l’ha ritrovato nella giuria di Io Canto Family, il nuovo spin off del format Io Canto andato in onda quest’inverno (ma stavolta invece di Gerry Scotti a condurre c’è Michelle Hunziker e la formula è un po’ diversa). Inoltre da qualche mese l’attore ha dato il primo ciak a Il Patriarca 2 il cui set è attualmente allestito a Monopoli, in provincia di Bari. Le riprese dell’intera stagione, come ha spiegato a fine gennaio Camilla Nesbitt (la società che produce la serie), si svolgeranno tra la Puglia e il Lazio. Non manca molto dunque per il ritorno del narcotrafficante Nemo Bandera e chissà quali entusiasmanti avventure regalerà al pubblico di Canale 5 con le nuove puntate.

La trama de Il Patriarca 2 riprende da dove si era interrotta

Le anticipazioni dettagliate e la trama della seconda stagione non si sanno ancora. Tuttavia grazie alle riprese della seconda stagione in cui ha sbirciato il settimanale in questione sembrano confermate nel cast Giulia Bevilacqua e Giulia Schiavo, ovvero rispettivamente Elisa Giorgi e Nina Bandera (quest’ultima è la figlia del protagonista). Intanto vi ricordate com’era finita la prima stagione? La storia si era conclusa con l’ispettore Monterosso (Primo Reggiani) inviare al perfido avvocato Mario Rizzi (Raniero Monaco di Lapio) sul suo cellulare il video in cui si vede quest’ultimo uccidere Carlo Bandera (Carmine Buschini): come si evolverà adesso la vicenda? Riuscirà anche questa volta Mario a farla franca? E come procederà l’Alzheimer del protagonista?