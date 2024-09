Ascolti Affari Tuoi, Stefano De Martino: il bilancio delle prime due settimane

Come sta andando in ascolti Affari Tuoi

Sono già trascorse le prime due settimane della nuova edizione di Affari Tuoi, con Stefano De Martino alla conduzione. Iniziato il 2 settembre, il gioco dei pacchi ha anticipato di una settimana tutti gli altri programmi del daytime della Rai, partiti solo lunedì scorso, 9 settembre. E, come accade ogni anno all’inizio della stagione, sia Affari Tuoi che le altre trasmissioni, anche per via del clima ancora estivo, stanno registrando ascolti leggermente inferiori alle medie della passata stagione. Nel dettaglio, il gioco dell’access primetime nella scorsa stagione con Amadeus viaggiava stabilmente su una media compresa tra 5 e 6milioni di telespettatori, mentre la nuova edizione per ora non sta andando oltre una media compresa tra 4 e 5milioni ma, come abbiamo appena detto, la stagione tv è ben lontana dall’entrare nel vivo.

Gli ascolti delle ultime puntate di Affari Tuoi

Vediamo, nello specifico, quanti telespettatori e quanto share hanno totalizzato le puntate di Affari Tuoi trasmesse negli ultimi giorni. L’appuntamento di ieri sera, che ha avuto come protagonista il concorrente del Molise, Giuseppe da Frosolone, andato via purtroppo a mani vuote, ha avuto una media di telespettatori di quasi 4milioni e mezzo, con uno share di oltre il 24%: nel dettaglio, a seguire la trasmissione ieri sera sono stati esattamente 4milioni 456mila telespettatori, con il 24.57% di share. La puntata di sabato, invece, che ha avuto come protagonista il concorrente del Trentino Alto Adige, Vanio da Bolzano, andato via con 30.000€, è andata leggermente meglio in share, sfiorando il 26%, ma registrando meno telespettatori di quella di ieri sera: nel dettaglio, a seguire l’appuntamento dell’altro ieri sono stati 4milioni 259mila telespettatori, con il 25.99% di share. Concludiamo con i dati della puntata di venerdì, la cui media di telespettatori si è avvicinata più ai 4milioni che ai 4milioni e mezzo, essendo stata seguita da 4milioni 53mila spettatori, con uno share del 21.3%.

Stefano De Martino si prepara alla sfida con Striscia

Quella che parte oggi è la terza settimana dell’edizione di Affari Tuoi con Stefano De Martino conduttore, ma anche l’ultima nella quale il gioco dei pacchi deve fare i conti con la concorrenza di Paperissima Sprint: da lunedì 23 settembre, tornerà infatti Striscia la Notizia, competitor più temibile del programma delle papere (che comunque continuerà ad andare in onda ogni domenica), anche se nella scorsa stagione il gioco dei pacchi ha sempre avuto la meglio sul TG satirico