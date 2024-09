Ascolti Affari Tuoi: Stefano De Martino supera i 5 milioni di spettatori

Decolla la nuova edizione di Affari Tuoi

Sta iniziando ad avvicinarsi agli ascolti della passata stagione Affari Tuoi, che in queste prime due settimane ha viaggiato su una media compresa tra i 4 e i 5milioni di telespettatori, buona per essere all’inizio della stagione, ma inferiore rispetto alla media generale della passata edizione, che ha visto Amadeus registrare quotidianamente tra 5 e 6milioni di telespettatori, e spesso anche più di 6milioni. Come apprendiamo dagli ascolti di tutto il daytime e del primetime di ieri pubblicati questa mattina da TvBlog, come sempre poco dopo le 10.00, a seguire l’appuntamento del gioco dei pacchi di ieri sera, mercoledì 18 settembre 2024, sono stati infatti poco più di 5milioni di italiani, con uno share superiore al 25%, come riportiamo al dettaglio nel prossimo paragrafo.

Stefano De Martino si avvicina agli ascolti di Amadeus

Nel dettaglio, a trascorrere l’access primetime di ieri sera in compagnia del gioco dei pacchi, che ha avuto come protagonista Simone, concorrente della Sardegna, andato via con 28.000€ scoprendo poi che nel suo pacco di € ne aveva 75.000, sono stati esattamente 5milioni 31mila telespettatori, con una media di share del 25.73%. A seguire invece il competitor Paperissima Sprint, in onda per l’ultima settimana (lunedì tornerà Striscia la Notizia e vedrà la conduzione della coppia formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica) sono stati 2milioni 689mila spettatori, con il 13.68% di share.

L’altro ieri Affari Tuoi ha sfiorato i 5 milioni

Risultati molto positivi per Affari Tuoi, ma leggermente inferiori a quelli di ieri sera, nell’access primetime di martedì, quando il gioco dei pacchi è stato seguito invece da 4milioni 834mila spettatori, con uno share del 23.1%: martedì il protagonista è stato Domingo, concorrente della Lombardia che, giocando assieme al compagno, ha portato a casa 75.000€, avendo avuto il coraggio di rifiutare tutte le offerte e arrivare quindi fino in fondo. Infine, riportiamo gli ascolti della puntata di lunedì, sempre ripresi da TvBlog: anche tre giorni fa Stefano De Martino ha superato i 5milioni di telespettatori, registrando per l’esattezza 5milioni 8mila spettatori, con uno share del 24.7%. Insomma, puntata dopo puntata, settimana dopo settimana, Stefano sta scalando la curva degli ascolti, avvicinandosi sempre di più al risultati del suo predecessore Amadeus.