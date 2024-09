I leoni di Sicilia: “Grande difficoltà”, cosa è successo dietro le quinte

Il regista Paolo Genovese svela un retroscena su I leoni di Sicilia

La storia d’amore tra Vincenzo Florio e Giulia Portalupi ne I leoni di Sicilia continua ad appassionare il pubblico di Rai1, che ieri ha seguito la seconda puntata. Il giro di boa è iniziato, martedì prossimo andrà in onda il penultimo episodio e i colpi di scena non mancheranno, e non sono mancati nemmeno dietro le quinte della fiction tratta dal romanzo di Stefania Auci. Il regista Paolo Genovese ha infatti svelato un retroscena sulla serie tv, trasmessa la scorsa primavera su Disney+ e ora approdata su Rai1. Come riportato dal sito di Tv Sorrisi e Canzoni, sorrisi.com, lo sceneggiatore ha ammesso:

“I leoni di Sicilia è una serie che accomuna difficoltà e fascino insieme”.

Ha poi precisato:

“La grande difficoltà di costruire qualcosa che non esiste più, però questo è anche una sfida”.

Per girare I leoni di Sicilia sono serviti immaginazione ed effetti speciali

Ha proseguito il suo racconto sulla serie tv in onda il martedì su Rai1, Paolo Genovese svelando: “Il porto di Palermo ad esempio, che è un luogo in cui si svolgono tante scene, non esiste quindi sono serviti effetti speciali e immaginazione”. Il regista della serie tv con protagonisti Michele Riondino e Miriam Leone ha svelato che dietro la realizzazione del progetto c’è stato un lavoro di ricostruzione e di ricerca storica. Ha poi ammesso:

“C’è stato un lavoro di ricerca anche per i costumi, così come per il modo di parlare, di porsi tra gli attori, quindi anche il modo di recitare è un grande stimolo creativo”.

Ha poi raccontato che un altro tassello importante è stata la scelta delle luci: “L’illuminazione è così importante in questa serie, all’epoca c’erano le candele a olio, quindi c’è stato bisogno di immaginare come, con queste luci moderne, creare un effetto simile. Un fascino e una sfida continua”.

Ci sarà la seconda stagione della fiction di Rai1?

Ha rotto il silenzio anche su una possibile seconda stagione della serie I leoni di Sicilia, che ieri è andata in onda con la seconda puntata (qui il riassunto completo) Paolo Genovese che ha dichiarato: “Per quanto riguarda i sequel della serie hanno sempre una caratteristica molto peculiare: mentre la serie viene scelta perchè un regista la propone, uno sceneggiatore o un produttore illuminato trova una storia da raccontare, il sequel lo sceglie il pubblico”. Ha concluso affermando:

“Se il pubblico ama una serie, le storie di quei personaggi e ha voglia di continuare a seguirli, la serie va avanti. Se invece il pubblico non li ama, la serie si ferma. Quindi sarà il pubblico a decidere”.

In attesa di scoprire se ci sarà una seconda stagione della serie, martedì prossimo, nel corso della 3^ puntata, Vincenzo rischierà la vita.