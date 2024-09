I leoni di Sicilia: “I Florio una leggenda”, retroscena di Paolo Briguglia

Paolo Briguglia svela un segreto sulla fiction di Rai1

Ha interpretato Ignazio Florio nella serie tv di Rai1 I leoni di Sicilia, Paolo Briguglia. L’attore palermitano ha vestito i panni del fratello minore dei Florio, legato al maggiore da una sorta di timore reverenziale. Il suo Ignazio è stato segretamente innamorato della moglie di Paolo, Giuseppina. Un amore consumato brevemente, ma mai mostrato alla luce del sole, e che ha continuato di fatto a logorare di sensi di colpa il personaggio interpretato da Paolo Briguglia, che ha finito i suoi giorni solo. Sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore, protagonista in queste settimane anche di Brennero e I fratelli Corsaro, ha ammesso di vivere un momento d’oro della sua carriera e di essere stato onorato di prendere parte alla serie tv I leoni di Sicilia. Ha raccontato infatti:

“A noi palermitani il nome Florio riecheggia come una leggenda, quindi è stato davvero emozionante recitare nella serie”.

Paolo Briguglia elogia la scrittrice Stefania Auci

Un lavoro accurato, quello di Stefania Auci dalla cui penna sono nati i personaggi della serie tv in onda attualmente su Rai1, I leoni di Sicilia. L’attore ha ricordato infatti, sulle pagine del settimanale su citato:

“Stefania Auci ha saputo attingere a documenti mercantili e notarili ‘asciutti’ per scrivere un grande romanzo popolare”.

Una serie in cui non sono mancate le difficoltà, in base quanto riportato di recente dal regista Paolo Genovese. L’attore ha poi svelato che girare la fiction è stato emozionante anche per i luoghi che hanno fatto da sfondo alle vicende dei Florio. Paolo Briguglia ha ammesso infatti: “C’è un luogo a me caro di Palermo, la Palazzina dei Quattro Pizzi: lì si è sposato mio fratello Francesco, il più grande di noi”.

Cosa succederà nelle prossime puntate della serie I leoni di Sicilia

Intanto nella prossima puntata della serie tv, in onda questa sera su Rai1, Vincenzo (Michele Riondino) sarà finalmente pronto a sposare Giulia Portalupi (Miriam Leone). Dopo la nascita della loro seconda figlia, si renderà conto di non poter fare a meno di lei e di non voler più rispettare la promessa fatta alla madre Giuseppina di sposare un’aristocratica. Il destino però finirà per ostacolare la coppia che nelle prossime puntate della serie tv di Rai1 dovrà affrontare l’epidemia di colera. Un’epidemia che, non solo allontanerà il matrimonio, ma finirà anche per danneggiare gli affari dei Florio e mettere a rischio tutto quello che Vincenzo ha costruito in anni con lavoro e sacrifici.