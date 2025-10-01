Gerry Scotti e Stefano De Martino: nuovo botta e risposta a distanza (VIDEO)

Gerry Scotti ha iniziato la puntata con una bella frecciatina alla concorrenza

Ormai questa sfida tra La ruota della fortuna e Affari Tuoi è arrivata ad un punto di non ritorno. Infatti non solo i fan dei due programmi ogni mattina si danno battaglia per gli ascolti sul social X, ma pure i conduttori colgono sempre l’occasione per lanciare frecciate vicendevolmente. E anche stasera il presentatore del game show dell’ammiraglia Mediaset ha iniziato la puntata proprio con una bella frecciatina indirizzata ovviamente a Affari Tuoi di Stefano De Martino (il video è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Noi non regaliamo soldi per niente…Noi li regaliamo per qualcosa e questo qualcosa è la bravura, è l’abilità di quei quei tre concorrenti che hanno scelto di partecipare stasera…”

Stefano De Martino: la sua battuta ironica non è passata inosservata

E se stasera Gerry Scotti ha lanciato una bella frecciata ad Affari Tuoi si fa presente che la risposta del conduttore dell’ammiraglia Rai, che stasera ha ‘consegnato’ 50 mila euro a Giuseppe del Lazio, non è tardata ad arrivare (il video è disponibile in fondo all’articolo). Cos’è successo? L’ex marito di Belen Rodriguez, appena il concorrente di stasera ha detto di essere laureato, ha ricevuto la telefonata del dottore che ha comunicato ironicamente che Giuseppe non può giocare, visto che è laureato (cavalcando ancora la polemica lanciata da Pier Silvio Berlusconi settimane fa):

“Mi dispiace, però anche lei dottore deve buttare un occhio…Giuseppe non può partecipare…E’ laureato, mi dispiace…Non può essere qua…”

Il conduttore di Rai Uno ha poi chiuso questo simpatico sketch rassicurando il concorrente che può raccomandarlo per qualche altro gioco (La ruota della fortuna?): “Se vuole lo posso raccomandare per un altro gioco…” E le risate in studio si sono sprecate.

IL VIDEO del momento in cui Gerry Scotti ha lanciato la frecciatina alla concorrenza

La ruota della fortuna continua a vincere la sfida degli ascolti

Frecciate a parte si segnala che al momento la sfida degli ascolti continua ad essere vinta da Gerry Scotti con il suo game show dell’access prime time dell’ammiraglia Mediaset. Anche la puntata di ieri sera è stata infatti seguita da 4 milioni e 872 mila spettatori a casa con uno share pari al 23.78%, mentre Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi si è fermato a 4 milioni e 537 mila telespettatori con il 22.15%. Una sfida che non solo ha appassionato il numeroso pubblico a casa e i fan delle due trasmissioni, ma pure gli addetti ai lavori.

IL VIDEO del momento in cui Stefano De Martino ha lanciato una nuova frecciata