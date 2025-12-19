Milly Carlucci si difende: “Scorporo di Ballando? Lo fa pure Maria De Filippi”

Sullo scorporo di Ballando con le stelle la conduttrice si difende

Oggi Milly Carlucci ha rilasciato un’interessante intervista al portale Tv Bubinoblog.it. E in questa occasione è stato fatto notare alla conduttrice dell’ammiraglia Rai che il suo show ha subìto in questa stagione Tv diversi cambiamenti di orari (prima alle 20.30, poi alle 21.20 e infine alle 22.30 con un’ora di anteprima): “Non sembrano segni di debolezza?” E la Carlucci si è subito difesa, asserendo che questa strategia la applicano tutti in Tv, anche Maria De Filippi con il suo Tu si que vales:

“La decisione di partire dopo è stata presa dalla Rai che ha voluto contrapporre nell’access gioco su gioco…Lo scorporo in più dati lo fanno tutti…Da Fazio alla Ruota della fortuna, anche Tu si que vales, che però lo fa in coda…Ogni programma, ogni Azienda fa la sua strategia…”

Troppe chiacchiere a Ballando con le stelle? Parla la presentatrice

Bubinoblog.it ha poi fatto notare a Milly Carlucci che il suo show è finito al centro delle polemiche sui social perchè ci sarebbero troppe chiacchiere, mentre all’estero si darebbe maggiore risalto al ballo: “Si parla troppo nel Ballando italiano?” A tal proposito la presentatrice della Rai, la quale ha chiuso con grande nonchalance la polemica sul gesto social di Christian De Sica, ha tagliato corto, facendo presente che anche all’estero hanno iniziato a puntare sulle dinamiche per recuperare ascolti: “Lo show ha perso colpi in tutto il mondo, meno che da noi…Ora sta recuperando bene negli Stati Uniti, dopo anni di oblii grazie alle dinamiche tra concorrenti e giuria…”

Milly Carlucci ha espresso la sua opinione sulla possibilità che la d’Urso torni in Tv in pianta stabile

Il redattore di Bubinoblog.it ha poi colto la palla al balzo per chiedere alla presentatrice Rai se pensa che la partecipazione a Ballando con le stelle possa aiutare seriamente Barbara d’Urso a tornare in Tv in pianta stabile. Dal canto suo la Carlucci ha risposto di non poterlo prevedere, anche se non ha nascosto di augurarglielo con tutto il cuore:

“Merita un suo spazio nel mondo della tv…”

E sui suoi progetti futuri dopo Ballando la Carlucci è rimasta un po’ sul vago, asserendo che Il Cantante mascherato è sicuramente il suo show preferito e che si è parlato pure di un ritorno di Notti sul ghiaccio, aggiungendo però di non escludere che alla fine possa spuntarla un terzo show ancora top secret: “Ma chissà che alla fine non esca fuori un terzo incomodo…”