Affari Tuoi, beffa per Antonio: accetta l’offerta del dottore, ma perde 100.000€

Il concorrente ha deciso di cambiare pacco

E’ arrivato il turno di Antonio della Calabria giocare ad Affari Tuoi. E prima di iniziare la partita il concorrente ha subito rivelato a Stefano De Martino la sua intenzione di giocare al fianco della moglie. Dopo il classico giro di sei lanci il dottore si è quindi fatto vivo per la prima volta con un’offerta di 35 mila euro. La risposta del concorrente è stata però negativa. Altri tre tiri per il concorrente. E finito pure questo turno il dottore si è rifatto sotto con la proposta di cambiare pacco. Dopo essersi consultato con la moglie ha deciso di accettare.

Affari Tuoi, il concorrente non si è lasciato distrarre dalle offerte del dottore

Una scelta che si è rivelata essere azzeccata perchè se no Antonio della Calabria sarebbe tornato a casa solo con 20 euro. E una volta fatto pure gli altri due lanci il dottore ha telefonato per la terza volta con un’offerta di 15 mila euro per due tiri. Il concorrente della Calabria non ha però voluto sentirci e ha risposto di no. Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla entusiasmante partita di Marco, l’ha allora invitato a continuare la partita. E stavolta Antonio ha trovato nell’ordine i pacchi contenenti rispettivamente 50 e 10 mila euro. Nuova telefonata del dottore, che stavolta ha deciso di proporgli di cambiare pacco per un tiro. Stavolta però ha detto no.

CLICCA QUA per vedere uno dei simpatici interventi di Herbert Ballerina stasera ad Affari Tuoi

Antonio della Calabria ha vinto 35 mila euro

Nuovo tiro per Antonio, il quale ha trovato il pacco contenente 75 mila euro. E a questo punto il dottore per due tiri ha voluto offrirgli 14 mila euro. Niente da fare perchè ha deciso di andare avanti. Con il nuovo lancio il concorrente ha trovato il pacco contenente 15 mila euro. Verso la fine della partita è quindi rimasto con due pacchi blu e uno rosso con 100 mila euro. Arrivati a questo punto il dottore di Affari Tuoi ha allora fatto la sua mossa con un’offerta di 17 mila euro. La risposta è stata però un secco no. Con l’ultimo tiro il concorrente è rimasto con la ballerina da una parte e 100 mila dall’altra. Un finale del tutto inedito, come ha tenuto a dire stasera Stefano De Martino. Ultimissima mossa del dottore con l’offerta di 35 mila euro. Il concorrente ha accettato. Una scelta che purtroppo non è stata granché fortunata perchè ha poi scoperto che nel suo pacco c’erano 100 mila euro.