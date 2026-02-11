Affari Tuoi, battutaccia su Martina Miliddi: Stefano De Martino mortificato

Lupo si lascia andare un po’ troppo con la ballerina di Affari Tuoi: la battutaccia in diretta

Nel corso dell’ultima puntata del game show dell’ammiraglia Rai condotto da Stefano De Martino i colpi di scena non sono certo mancati. E fino all’ultimo Antonio della Calabria ha tenuto tutti gli spettatori in studio e quelli a casa con il fiato in sospeso. Ebbene si segnala che come fatto presente dal portale di news FanPage.it c’è stato anche un momento un po’ imbarazzante a causa di una battuta fuori luogo di Lupo nei confronti di Martina. Cos’è successo? Nel momento in cui il corrente gli ha chiesto aiuto per decidere come procedere con la sua partita, visto che alla fine è arrivato con il pacco da 100 mila euro da una parte e l’altro con all’interno l’esibizione della ballerina Martina Miliddi, ha fatto questa uscita:

“Intanto c’è da dire che comunque sia nel pacco di Antonio c’è un pacco bollente…”

Imbarazzo di Stefano De Martino dopo la battutaccia di Lupo

E inutile dire che la battuta di Lupo ad Affari Tuoi su Martina Miliddi ha fatto calare un po’ il gelo in studio. Il più imbarazzato è stato senza ombra di dubbio il conduttore, il quale, come riportato da Fanpage.it, si è dapprima messo la mano sul volto per coprirsi dalla vergogna e poi ha chiesto umilmente scusa alla ballerina Martina Miliddi lì presente: “Martina io ti chiedo scusa, ti chiedo veramente scusa…” Quest’ultimo l’ha poi guardata facendo un espressione di solidarietà, ma si segnala che comunque la ballerina di Affari Tuoi che in poco tempo è diventata una vera e propria star si è limitata a sorridere un po’ rassegnata.

CLICCA QUA per vedere sul social X il momento in cui Lupo ha fatto la battutaccia sulla ballerina Martina Miliddi

Ascolti Tv ieri 10 febbraio: il game show ha perso la sfida contro La ruota della fortuna

Si segnala inoltre che nonostante la partita choc di Antonio ieri sera Affari Tuoi, dopo un periodo vittorioso, ha perso nettamente la sfida degli ascolti contro il game concorrente condotto da Gerry Scotti con Samira Lui. Come infatti riportato dai dati Auditel pubblicati sul portale Tv DavideMaggio.it Stefano De Martino non è andato oltre il 20.12% di share con 4 milioni e 454 mila spettatori a casa. Di contro La ruota invece ha intrattenuto oltre 5 milioni di telespettatori con uno share pari al 23.03%.