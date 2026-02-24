Ascolti Tv 23 febbraio: La ruota della fortuna batte PrimaFestival e Affari Tuoi

La ruota della fortuna fa boom di ascolti ieri 23 febbraio: i dati nel dettaglio

Come al solito ieri sera è andata in onda una nuova puntata del game show condotto da Gerry Scotti con al fianco Samira Lui. E si segnala che il programma ha fatto un boom di ascolti registrando uno dei migliori risultati da qualche settimana a questa parte. In base infatti ai dati Auditel riportati dal portale DavideMaggio.it La Ruota ha appassionato mediamente 5 milioni e 207 mila spettatori a casa con uno share pari al 24.92% (l’anteprima denominata Gira La Ruota della fortuna ha registrato invece 19.23% con poco più di 4 milioni di telespettatori).

PrimaFestival in affanno rispetto a un anno fa, Affari Tuoi si ferma 23.14%: gli ascolti di ieri

La ruota della fortuna ha girato talmente forte ieri sera che ha travolto pure il PrimaFestival con l’attesa sfilata dei 30 big in gara a Sanremo e il game show condotto da Stefano De Martino con la partita di Veronica della Basilicata. Come infatti segnalato dal portale Tv DavideMaggio.it ieri sera l’attesa puntata del PrimaFestival ha appassionato 4 milioni e 640 mila spettatori a casa con uno share del 22.03%. Rispetto a un anno c’è stato un vero e proprio crollo con oltre un milione di spettatori in fuga e quasi il 5% di share in meno. Passando invece al game show di De Martino partito in leggero ritardo rispetto al solito ieri sera ha conquistato 4 milioni e 853 mila spettatori a casa con uno share del 23.14%.

CLICCA QUA per vedere su Rai Play la puntata del PrimaFestival con il red carpet dei 30 Big in gara a Sanremo 2026

Ascolti ieri 23 febbraio prima serata: vince clamorosamente il best of di Zelig

Dopo il PrimaFestival, Affari Tuoi e La ruota della fortuna ovviamente si è accesa la prima serata per le ammiraglie Rai e Mediaset. E in base ai dati Auditel riportati da DavideMaggio.it a vincere la sfida è stato il best of di Zelig che ha appassionato mediamente 1 milione e 966 mila spettatori a casa con uno share del 17.52%. Male invece Rai Uno con il lungometraggio Rosso Volante che si è fermato al 14.93% con 2 milioni e 393 mila spettatori a casa. Benissimo invece Massimo Giletti con il tanto chiacchierato Lo stato delle cose che ha fatto il suo record personale con 1 milione e 267 mila spettatori a casa e uno share dell’8.84%. La7 con La Torre di Babele ha invece appassionato 985 mila telespettatori con il 5.28%. Nicola Porro con Quarta Repubblica non è invece andato oltre il 5.72% con una media di 691 mila spettatori.