Ascolti Tv 4 marzo: Stefano De Martino parte forte con STEP e batte Vanina 2

Stasera tutto è possibile debutta con il 16.80% di share: è record di ascolti!

Ieri sera sulla cadetta Rai è iniziata la nuova edizione di STEP. Ovviamente alla conduzione c’è ancora una volta Stefano De Martino. E c’è da dire che già dal debutto gli spettatori a casa hanno risposto molto positivamente regalando il record di ascolti al conduttore. Come infatti riportato dal portale Tv DavideMaggio.it il simpatico show cult di Rai2 ieri sera ha tenuto incollati di fronte allo schermo ben 2 milioni e 318 mila spettatori a casa con uno share pari al 16.80%. Rispetto al debutto di un anno fa il programma ha guadagnato 55 mila telespettatori e oltre 2 punti di share.

Vanina 2 parte male: la nuova fiction battuta subito da Stefano De Martino

E il boom di ascolti di Stasera tutto è possibile ha permesso a Stefano De Martino di vincere la serata e battere la prima puntata della seconda stagione di Vanina con protagonisti Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi, i quali sono stati ospiti ieri a Mattino 5 proprio per dare qualche succosa anticipazione. Come riportato sempre dal sito Tv DavideMaggio.it la nuova fiction Mediaset non è andata oltre il 13.40% di share con una media di 1 milione e 985 mila spettatori a casa. Ma c’è anche chi ha fatto peggio. Infatti l’ammiraglia Rai con il documentario su Riccardo Cocciante intitolato Il mio nome è Riccardo Cocciante ha registrato un magro 10.50% di share con a malapena 1 milione e 846 mila spettatori a casa.

CLICCA QUA per vedere sul social X Stefano De Martino ieri sera a Stasera tutto è possibile con il finto Gerry Scotti

Ascolti altre reti 4 marzo: Chi l’ha visto? regge bene nonostante la concorrenza

Sempre in base ai dati Auditel riportati dal portale Tv DavideMaggio.it c’è poi da sottolineare che nonostante il record di ascolti di Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile su Rai Tre Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli ha retto molto bene con 1 milione e 514 mila spettatori a casa e uno share del 9.40%. Bene pure la partita di Coppa Italia Lazio Atalanta su Italia 1 con 2 milioni e 48 mila telespettatori e uno share del 10.20%. Su Rete 4 Realpolitik ha invece appassionato 689 mila spettatori a casa con uno share del 5.20%. Su La7 Una giornata particolare ha conquistato 950 mila telespettatori e il 5.40%. Nella sfida dell’access prime time stavolta a portarsi a casa la vittoria è stato Gerry Scotti con la sua La ruota della fortuna che ha tenuto incollati di fronte alla tv 4 milioni e 763 mila spettatori a casa e il 22.40% di share. Affari Tuoi di Stefano De Martino ha invece raccolto 4 milioni e 584 mila telespettatori e il 21.50%.