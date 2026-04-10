Fedez papà per la terza volta: Giulia Honegger è incinta (LA FOTO)

Fedez padre per la terza volta: la foto rivelatrice su instagram

Il rapper spesso e volentieri è finito al centro del gossip in questi ultimi mesi a causa del suo rapporto con Giulia Honegger. Infatti sono settimane che escono i gossip più disparati sulla loro relazione. Ebbene oggi un gesto rivelatore social ha fatto capire a tutti che Giulia aspetta un bebè. L’ex marito di Chiara Ferragni ha pubblicato direttamente nelle sue storie su instagram una foto della ragazza al mare con la maglietta leggermente tirata su proprio per mostrare il pancino appena accennato. Sia chiaro che al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito, ma questa foto sembra valga più di molte parole.

Chi è Giulia Honegger (la compagna del rapper)

Per Giulia è la prima volta che sarà madre, mentre per quanto riguarda Fedez ha già due figli avuti con Chiara Ferragni. Il primo è Leone che ha 8 anni ed è nato nel 2018, la seconda invece si chiama Vittoria e di anni ne ha 5. E per chi si chiedesse chi è la compagna di Fedez si segnala che è una stilista e imprenditrice. Ha studiato al San Carlo di Milano e sta insieme all’artista, la cui partecipazione a Sanremo 2026 ha fatto assai discutere, dalla scorsa estate. I due infatti pare si siano conosciuti la scorsa estate in Sardegna.

Il rapper è pronto a sposarsi per la seconda volta?

Si segnala inoltre che in questi ultimi giorni l’esperto di gossip Alessandro Rosica, direttamente nelle sue storie su instagram, ha rivelato che Fedez e Giulia Honegger sarebbero pronti a convolare a nozze. Quest’ultimo ha rivelato ai suoi followers di esserne venuto a conoscenza perchè la coppia avrebbe parlato al pranzo di Pasqua di questo progetto in comune. C’è anche da dire che al dito della giovane stilista è apparso pure un anello. Molti lo hanno visto chiaramente tra una foto e l’altra pubblicata nelle sue storie. L’ex marito di Chiara Ferragni potrebbe realmente dare nuovamente il grande passo?