Eurovision 2026, retroscena di Sal Da Vinci: “È successo qualcosa di incredibile”

Sal Da Vinci vuole portare sul palco dell’ESC 2026 un’ottima esibizione

Tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2026 dove a rappresentare l’Italia c’è Sal Da Vinci ovvero colui che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo con la sua ‘Per sempre sì’ dove ha fatto tutte le cose a modino portandosi a casa una bella soddisfazione. E il suo obiettivo in vista di quest’altra manifestazione canora è semplice: “Voglio rappresentare il Paese nel modo più autentico possibile e portare sul palco un’esibizione all’altezza” ha confidato lui a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il cantante all’Eurovision 2026: come hanno reagito all’estero alla sua canzone

“Sono stato ad Amsterdam e Londra per i pre-party’, gli eventi dal vivo che anticipano l’Eurovision e riuniscono gli artisti in diverse città europee. È stato incredibile, la gente sapeva già a memoria la mia canzone! In quel momento ho capito che stava succedendo qualcosa di grande”: le parole di Sal Da Vinci che ha buone vibrazioni per la manifestazione chiamata Eurovision Song Contest 2026 dove potrebbe posizionarsi bene (intanto è stato ospite di Belve da Francesca Fagnani).

Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci: “Anno impegnativo”

Come sarà l’esibizione di Sal Da Vinci? Ci saranno dei ballerini oppure no? Stando alle sue parole sul palco ci saranno Marcello Sacchetta e Francesca Tocca e altri ballerini e “sarà un po’ diversa” dal video ufficiale. Comunque sarà “un anno impegnativo” per il cantante napoletano perché sarà impegnato in molti concerti in giro per il mondo (Europa, Canada e Stati Uniti).