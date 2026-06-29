Affari Tuoi: Sara spera nel pacco nero, ma torna a casa solo con 100 euro

Inizio di partita disastroso per la concorrente

Stasera è toccato a Sara della Lombardia giocare ad Affari Tuoi. E quest’ultima ha voluto al fianco il fidanzato. Purtroppo la sua sfida non è iniziata nei migliori dei modi perchè nel giro di pochi lanci ha trovato i pacchi contenenti rispettivamente 200 mila, 300 mila e 100 mila euro. Un disastro totale perchè ha anche trovato il pacco con 75 mila euro. Finita la prima manche ha telefonato per la prima volta il dottore con la proposta di cambiare pacco per cinque tiri. E ha accettato ben volentieri.

Affari Tuoi: la concorrente è riuscita a riequilibrare la partita

Stefano De Martino l’ha allora invitata ad andare avanti. E Sara della Lombardia non se lo è fatto dire due volte. Fortunatamente grazie a questo turno la concorrente della Lombardia è riuscita a riequilibrare la partita. Pronta la telefonata del dottore con in dote una nuova proposta di cambiare pacco per ulteriori tre tiri. Stavolta ha rifiutato. In questo giro di lanci ha quindi trovato rispettivamente i pacchi con 200 euro, Gennarino e 50 euro. A questo punto della partita la concorrente è rimasta con tre pacchi blu, quello nero e due rossi. Il dottore è quindi tornato alla carica con un altra proposta di cambiare pacco per un solo tiro.

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Sara della Lombardia ha vinto 100 euro

La concorrente della Lombardia ha accettato la proposta del dottore di Affari Tuoi. Successivamente Stefano De Martino, che giorni fa ha incontrato Gerry Scotti, le ha allora detto di fare il prossimo lancio. E Sara ha accettato ben volentieri scoprendo di aver lasciato il pacco con dentro solo 1 euro. Nuova telefonata del dottore, che stavolta ha offerto la cifra di 10 mila euro. Dopo averci riflettuto bene ha risposto negativamente. Con il nuovo lancio ha trovato il pacco con 20 mila euro. Il dottore è tornato quindi alla sua vecchia strategia proponendole nuovamente di cambiare pacco. Secco no. Purtroppo con il successivo tiro ha trovato il pacco con 50 mila euro. Per un tiro il dottore ha allora rilanciato con 5 mila euro. Niente da fare. E alla fine è rimasta con il pacco blu con 100 euro e il pacco nero. Ultimissima offerta del dottore di 22 mila euro. Dopo attenta valutazione ha detto no. Purtroppo non è andata bene perchè alla fine è tornata a casa solo con 100 euro.