Stefania Orlando, pace con Roncato e la psicoterapia: “Non ho chiuso il mio cuore”

Stefania Orlando ha iniziato un percorso di psicoterapia

Come ha confessato Stefania Orlando in un’intervista al settimanale DiPiù Tv dopo la sua ultima delusione sentimentale “ho iniziato un percorso di psicoterapia” che l’ha aiutata a rileggere la sua vita e a capire perché le sue storie sono finite. E cosa ha capito, in effetti? Ha capito che il suo aspetto fisico, la sua altezza e il suo carattere deciso, la fanno sembrare “più forte di quanto io sia”, ma ha anche compreso che certe storie semplicemente arrivano al capolinea e lei non resta in un rapporto solo per abitudine.

Andrea Roncato e Stefania Orlando hanno fatto pace: il racconto

Alla fine Andrea Roncato e Stefania Orlando hanno avuto modo di fare pace. Ma andiamo con ordine: i due si sono conosciuti durante le prove di Scommettiamo che e “subito è scattato qualcosa” tanto che poco dopo lui ha incontrato il padre di lei e gli ha detto che se la sarebbe sposata. E infatti è successo proprio così. Poi però le cose non sono durate perché “la differenza d’età si è fatta sentire” e dopo lei ha avuto modo di lavorare con i grandi del mondo dello spettacolo. Poi qualche tempo fa si sono incontrati per caso e “ci siamo abbracciati” e lui le ha presentato la moglie e hanno chiacchierato con grande serenità.

Stefania Orlando crede ancora nell’amore: “Non ho chiuso il mio cuore”

Dopo Andrea Roncato è arrivato il secondo marito Simone Gianlorenzi che Stefania Orlando ha sposato e con il quale è stata insieme per la bellezza di quindici ani fino a quando lui non ha deciso di mettere la parola fine al matrimonio: “Ho sofferto molto”. Ora lei crede ancora nell’amore oppure no? “Non ho chiuso il mio amore” e ha pure confidato di recente di essere demisessuale.