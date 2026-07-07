Affari Tuoi: Roberto perde clamorosamente 100.000€, ma si consola con 20.000

La partita non poteva iniziare peggio per il concorrente

Non è iniziata nei migliori dei modi la partita di stasera di Roberto del Veneto, il quale ha voluto all suo fianco il fratello. Roberto infatti con i primi lanci ha quasi trovato solo pacchi rossi. Finita questa prima manche ha telefonato il dottore con un’offerta di 25 mila euro. Risposta negativa. Stefano De Martino gli ha allora ricordato di fare tre ulteriori tiri ad Affari Tuoi. Purtroppo anche questo turno non è andato bene perchè il concorrente ha trovato anche il pacco con 300 mila euro. Pronta la seconda telefonata del dottore, il quale ha offerto 10 mila euro. Niente da fare.

Affari Tuoi: il concorrente ha accettato il cambio perdendo 100 mila euro

Tre altri tiri per Roberto del Veneto. E stavolta la fortuna ha strizzato l’occhio dalla parte del concorrente, il quale ha ricevuto dal dottore un’offerta di 15 mila euro. Stefano De Martino, che è finito nuovamente al centro delle polemiche a causa del suo game show, ha fatto notare che stavolta il dottore ha alzato la posta rispetto a prima. Non è però cambiata la risposta negativa di Roberto. Bene pure il nuovo lancio che ha fatto, visto che ha trovato un pacco blu. A questo punto ecco arrivare una nuova telefonata del dottore, che stavolta ha offerto il cambio. Dopo averci riflettuto bene ha accettato. Una scelta che si è rivelata essere pessima perchè avrebbe potuto vincere 100 mila euro.

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Roberto del Veneto ha vinto 20 mila euro

Il dottore di Affari Tuoi ha quindi rilanciato con una magra offerta di 6 mila euro per tre tiri. Roberto non ci ha pensato due volte nel rispondere negativamente. Finito questo turno è rimasto con 200 euro da una parte e 20 mila e 50 mila euro dall’altra. Nuova rilancio del dottore, che ha riproposto di cambiare pacco. E dopo attenta analisi ha dichiarato a Stefano De Martino la sua intenzione di voler accettare. Stavolta ha fatto la scelta giusta perchè così ha lasciato il pacco contenente solo 200 euro. Il dottore come ultima mossa ha riproposto il cambio con 20 mila e 50 mila euro ancora in ballo. Ha rifiutato. E l’intuito non ha giocato in suo favore perchè se avesse accettato di cambiare avrebbe potuto vincere 50 mila euro.