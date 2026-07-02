Battiti Live, prima puntata stasera: la scaletta dei cantanti di Ilary Blasi

Battiti Live: la scaletta della prima puntata di stasera su Canale5

Stasera andrà in onda la prima puntata di Battiti Live con la conduzione di Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Ovviamente sul palco sono attesi i grandi della musica italiana che sono in radio in questo momento quindi il pubblico si può aspettare di sentire i tormentoni di Annalisa, Angelina Mango, i Pinguini Tattici Nucleari e Marco Mengoni. Gli artisti previsti saranno oltre settanta per l’evento organizzato da Radio Norba.

Gli artisti che saliranno sul palco di Battiti Live

Ecco la scaletta della prima puntata di Battiti Live prevista dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna: Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Angelina Mango, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa, Tommaso Paradiso, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Levante e Delia, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Fred De Palma ed Emis Killa, Rocco Hunt, Francesco Renga e Giusy Ferreri, Gabry Ponte, Mr. Rain, LDA e Aka7even, Nayt e Luk3.

Anticipazioni Battiti Live: cosa succederà nella prima puntata

Un cast davvero ricco per la prima puntata di Battiti Live dove Ilary Blasi non avrà più al suo fianco Alvin perché è stato preso da Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi nei panni di inviato (lo ha già fatto in diverse edizioni). Quindi performance che il pubblico saprà apprezzare in una cornice come quella della Puglia (Alberobello e Polignano a Mare).