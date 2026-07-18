Fedez e Giulia Honegger genitori, è nato Edoardo Lupo: “Una gioia grande”

Fedez papà per la terza volta: è nato suo figlio Edoardo Lupo

Sono arrivate belle notizie per il rapper e la sua compagna Giulia Honegger. Come infatti riportato dal portale di news FanPage.it è nato il loro primo figlio Edoardo Lupo (terzo figlio per l’artista, visto che ne ha avuti già due dalla sua precedente relazione con Chiara Ferragni). Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante pubblicando alcune foto direttamente sul suo profilo instagram personale. Inutile dire che da lì a poco sono arrivate migliaia di messaggi per fare alla coppia le più sincere congratulazioni per il lieto e atteso evento.

Il rapper e Giulia Honegger finalmente genitori: è nato il loro piccolo

Nella didascalia di questo post dove Fedez ha annunciato di essere diventato papà per la terza volta con tanto di foto del piccolo e della compagna all’ospedale ha scritto di aver provato una gioia grande: “Una gioia così grande” con tanto di cuoricino bianco. Come riportato sempre dal portale FanPage.it il piccolo pare sia nato giovedì 16 pomeriggio all’ospedale San Raffaele di Milano:

“Il bambino è venuto alla luce nel pomeriggio di giovedì 16 luglio all’ospedale San Raffaele di Milano…”

Per l’artista è il terzo figlio dopo Leone Lucia e Vittoria avuti con la ex moglie influencer Chiara Ferragni. E’ stato inoltre segnalato che nelle foto pubblicate sono apparsi pure i disegni che avrebbero fatto i due fratellini maggiori per dare il benvenuto a questo mondo a Edoardo Lupo.

Una gravidanza tenuta fuori dai riflettori

Dal momento in cui Fedez ha annunciato con una semplice foto che la compagna Giulia Honegger era rimasta incinta su questa gravidanza non è uscita più nessuna notizia, neppure il nome e il sesso del bebè, finché appunto non è venuto al mondo Edoardo Lupo. Una scelta la sua completamente opposta al periodo in cui stava con Chiara Ferragni. Secondo le indiscrezioni raccolte sempre da FanPage.it neppure gli amici più stretti della coppia sapevano il sesso e il nome del nascituro.