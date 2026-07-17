Luca Zingaretti esclude il ritorno di Montalbano: “Non ci sono le condizioni”

Montalbano non tornerà più: l’attore spegne le speranze

Oggi Luca Zingaretti ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale 7 de Il Corriere della sera. E in questa circostanza la giornalista ha anche colto la palla al balzo per chiedergli se tornerebbe sul set per interpretare Il commissario Montalbano. L’attore ha però spento subito qualsiasi tipo di speranza, asserendo di aver smesso perchè ormai non c’erano più i presupposti per continuare, ed è evidentemente rimasto sui suoi passi:

“Ho smesso perché non c’erano più le condizioni, perché non ci sono più Camilleri né tanti amici complici di quell’avventura e perché il mondo è cambiato e bisognerebbe fare una riflessione…Non credo che in tutti ci sia lo stesso desiderio di farla…”

Luca Zingaretti svela un ricordo che custodisce di Camilleri

La giornalista del settimanale 7 de Il Corriere della sera ha poi chiesto all’attore protagonista della celebre fiction Rai intitolata Il commissario Montalbano se può svelare uno dei tanti ricordi che custodisce di Camilleri. E quest’ultimo in questa intervista ha svelato di ricordare bene il giorno in cui lo ha raggiunto alla prima di Tiresia:

“Era la sua prima volta in scena…Dopo, andai a salutarlo, era su una sedia a rotelle, stava già molto male…Mi avvicinai e gli dissi: Andrea, è stata una serata meravigliosa. Lui mi carezzò la mano e mi disse soltanto: ‘Luca bello, Luca bello’…”

Parole che l’attore non si scorderà mai: “In quelle parole c’era tutto il nostro rapporto: l’Accademia dov’era stato mio maestro, Montalbano, l’affetto, il nostro addio…”

I progetti futuri dell’attore

Dopo aver escluso un ritorno della fiction Rai di successo Montalbano si segnala che Luca Zingaretti in questa intervista al magazine 7 de Il Corriere della sera ha anche colto l’occasione per parlare dei suoi progetti futuri, asserendo di star lavorando a ben due lungometraggi:

“Lavoro a due progetti…Uno è sulla scia: una storia di vite piccolo borghesi fatta di sentimenti, legami familiari, trasmissione di valori…L’altro è una piccola grande riflessione sul senso della vita…”

E alla domanda inerente a cosa l’ha conquistato di Autodifesa di Caino ha risposto: “L’idea di dare voce a Caino, sul quale abbiamo caricato il male del mondo…Mi hanno raccontato che Camilleri disse: ho scelto il perdente perché la storia la scrivono sempre i vincenti…”